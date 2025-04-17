Новая велодорожка и стадион в честь погибшего экс-мэра: главное за 17 апреля в Кургане

В Курганской области депутаты Кетовской районной думы приняли решение назвать местный стадион в честь погибшего на СВО бывшего мэра Александра Носкова. Об этом сообщил депутат областной думы Евгений Кафеев в своих соцсетях.
Стадион в честь погибшего экс-главы
Депутатами Думы Кетовского муниципального округа Курганской области было принято решение о присвоении стадиону в селе Кетово имени Александра Носкова. Носков, занимавший должность главы Кетовского сельсовета, внес значительный вклад в развитие и реконструкцию населенного пункта. Он погиб во время участия в специальной военной операции. Об этом сообщил председатель комитета по экономической политике Курганской областной думы Евгений Кафеев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Инициатива о переименовании поступила от жителей села и была единогласно поддержана депутатами 16 апреля 2025 года. С этого момента спортивный объект официально будет носить название «Стадион имени Александра Васильевича Носкова».
В регионе половодье идет на спад
В ряде рек Курганской области наблюдается снижение уровня воды. Темпы повышения уровня воды в реке Тобол в районе города Курган также замедлились. По данным на 17 апреля, вода в Тоболе поднялась лишь на 6 сантиметров и достигла отметки 455 сантиметров.
Новый руководитель курганской сети аптек заявил о планах
Новый гендиректор правительственной компании «Курганфармация» Андрей Шальнев назвал развитие санаториев и увеличение туристического потока ключевыми задачами на новой должности.
«Будем развивать предприятие, чтобы оно приносило прибыль. Губернатором региона поставлена задача по развитию наших санаториев „Озеро Медвежье“ и „Сосновая Роща“. Будем увеличивать туристический поток из соседних регионов», — эксклюзивно рассказал URA.RU Шальнев.
Еще одной из приоритетных задач станет развитие аптечной сети в Курганской области. Особое внимание планируется уделить обеспечению доступности лекарственных препаратов как по цене, так и по ассортименту.
Новую велодорожку ждут в Кургане
В Кургане планируется строительство новой велосипедной дорожки, которая пройдет вдоль улицы Коли Мяготина на участке от улицы Невежина до улицы Ипподромная.
Сведения о предстоящих работах опубликованы на официальном портале госзакупок. Финансирование проекта предусмотрено из областного и городского бюджетов. Начальная стоимость контракта составляет 8,7 миллиона рублей. Согласно условиям, завершить строительство подрядчик обязан в срок до 15 июля 2025 года.
...и отремонтируют дороги
В 2025 году в Кургане также планируется провести капитальный ремонт и строительство дорожной инфраструктуры протяженностью примерно 18 километров. В числе намеченных работ — ремонт улицы Томина, восстановление дорожного покрытия на улице Дзержинского, реконструкция участка от улицы Карельцева до Детского парка, а также продолжение возведения новых дорог в микрорайоне Заозерный. Помимо этого, в текущем году в планах — проведение ремонтных работ более чем в 60 дворовых территориях.
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