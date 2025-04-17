Новая велодорожка и стадион в честь погибшего экс-мэра: главное за 17 апреля в Кургане

В курганском селе Кетово стадиону дадут имя погибшего на СВО экс-главы Носкова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В честь погибшего экс-мэра Кетово назовут местный стадион
В честь погибшего экс-мэра Кетово назовут местный стадион Фото:
новость из сюжета
Главное за день в Кургане

В Курганской области депутаты Кетовской районной думы приняли решение назвать местный стадион в честь погибшего на СВО бывшего мэра Александра Носкова. Об этом сообщил депутат областной думы Евгений Кафеев в своих соцсетях.

Стадион в честь погибшего экс-главы

Депутатами Думы Кетовского муниципального округа Курганской области было принято решение о присвоении стадиону в селе Кетово имени Александра Носкова. Носков, занимавший должность главы Кетовского сельсовета, внес значительный вклад в развитие и реконструкцию населенного пункта. Он погиб во время участия в специальной военной операции. Об этом сообщил председатель комитета по экономической политике Курганской областной думы Евгений Кафеев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Инициатива о переименовании поступила от жителей села и была единогласно поддержана депутатами 16 апреля 2025 года. С этого момента спортивный объект официально будет носить название «Стадион имени Александра Васильевича Носкова». 

В регионе половодье идет на спад

В ряде рек Курганской области наблюдается снижение уровня воды. Темпы повышения уровня воды в реке Тобол в районе города Курган также замедлились. По данным на 17 апреля, вода в Тоболе поднялась лишь на 6 сантиметров и достигла отметки 455 сантиметров.

Новый руководитель курганской сети аптек заявил о планах

Новый гендиректор правительственной компании «Курганфармация» Андрей Шальнев назвал развитие санаториев и увеличение туристического потока ключевыми задачами на новой должности.

«Будем развивать предприятие, чтобы оно приносило прибыль. Губернатором региона поставлена задача по развитию наших санаториев „Озеро Медвежье“ и „Сосновая Роща“. Будем увеличивать туристический поток из соседних регионов», — эксклюзивно рассказал URA.RU Шальнев.

Еще одной из приоритетных задач станет развитие аптечной сети в Курганской области. Особое внимание планируется уделить обеспечению доступности лекарственных препаратов как по цене, так и по ассортименту.

Новую велодорожку ждут в Кургане

В Кургане планируется строительство новой велосипедной дорожки, которая пройдет вдоль улицы Коли Мяготина на участке от улицы Невежина до улицы Ипподромная.

Сведения о предстоящих работах опубликованы на официальном портале госзакупок. Финансирование проекта предусмотрено из областного и городского бюджетов. Начальная стоимость контракта составляет 8,7 миллиона рублей. Согласно условиям, завершить строительство подрядчик обязан в срок до 15 июля 2025 года.

...и отремонтируют дороги

В 2025 году в Кургане также планируется провести капитальный ремонт и строительство дорожной инфраструктуры протяженностью примерно 18 километров. В числе намеченных работ — ремонт улицы Томина, восстановление дорожного покрытия на улице Дзержинского, реконструкция участка от улицы Карельцева до Детского парка, а также продолжение возведения новых дорог в микрорайоне Заозерный. Помимо этого, в текущем году в планах — проведение ремонтных работ более чем в 60 дворовых территориях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области депутаты Кетовской районной думы приняли решение назвать местный стадион в честь погибшего на СВО бывшего мэра Александра Носкова. Об этом сообщил депутат областной думы Евгений Кафеев в своих соцсетях. Стадион в честь погибшего экс-главы Депутатами Думы Кетовского муниципального округа Курганской области было принято решение о присвоении стадиону в селе Кетово имени Александра Носкова. Носков, занимавший должность главы Кетовского сельсовета, внес значительный вклад в развитие и реконструкцию населенного пункта. Он погиб во время участия в специальной военной операции. Об этом сообщил председатель комитета по экономической политике Курганской областной думы Евгений Кафеев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Инициатива о переименовании поступила от жителей села и была единогласно поддержана депутатами 16 апреля 2025 года. С этого момента спортивный объект официально будет носить название «Стадион имени Александра Васильевича Носкова».  В регионе половодье идет на спад В ряде рек Курганской области наблюдается снижение уровня воды. Темпы повышения уровня воды в реке Тобол в районе города Курган также замедлились. По данным на 17 апреля, вода в Тоболе поднялась лишь на 6 сантиметров и достигла отметки 455 сантиметров. Новый руководитель курганской сети аптек заявил о планах Новый гендиректор правительственной компании «Курганфармация» Андрей Шальнев назвал развитие санаториев и увеличение туристического потока ключевыми задачами на новой должности. «Будем развивать предприятие, чтобы оно приносило прибыль. Губернатором региона поставлена задача по развитию наших санаториев „Озеро Медвежье“ и „Сосновая Роща“. Будем увеличивать туристический поток из соседних регионов», — эксклюзивно рассказал URA.RU Шальнев. Еще одной из приоритетных задач станет развитие аптечной сети в Курганской области. Особое внимание планируется уделить обеспечению доступности лекарственных препаратов как по цене, так и по ассортименту. Новую велодорожку ждут в Кургане В Кургане планируется строительство новой велосипедной дорожки, которая пройдет вдоль улицы Коли Мяготина на участке от улицы Невежина до улицы Ипподромная. Сведения о предстоящих работах опубликованы на официальном портале госзакупок. Финансирование проекта предусмотрено из областного и городского бюджетов. Начальная стоимость контракта составляет 8,7 миллиона рублей. Согласно условиям, завершить строительство подрядчик обязан в срок до 15 июля 2025 года. ...и отремонтируют дороги В 2025 году в Кургане также планируется провести капитальный ремонт и строительство дорожной инфраструктуры протяженностью примерно 18 километров. В числе намеченных работ — ремонт улицы Томина, восстановление дорожного покрытия на улице Дзержинского, реконструкция участка от улицы Карельцева до Детского парка, а также продолжение возведения новых дорог в микрорайоне Заозерный. Помимо этого, в текущем году в планах — проведение ремонтных работ более чем в 60 дворовых территориях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...