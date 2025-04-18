Курганская поэтесса написала стихи для песни из нового альбома Юлии Савичевой

В новый альбом певицы Юлии Савичевой вошла песня «Чувства», написанная на слова курганской поэтессы Ларисы Фоминой. Об этом сообщает поэтесса в своих соцсетях.
«В новый альбом Юлии Савичевой вошла песня „ЧУВСТВА“ на мои слова и музыку Кирилла Кузьменко (Kirill Clash)», — написал Лариса Фомина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Релиз нового альбома Юлии Савичевой состоялся 18 апреля, в трек-лист вошло 11 песен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане обсуждают приглашение Юлии Савичевой на День города. Корреспондент URA.RU связался с представителем Юлии Савичевой, чтобы узнать, поступало ли предложение. Представитель певицы рассказал, что такой информацией не владеет. Также корреспондент направил запрос в администрацию Кургана. Оперативно получить ответ не удалось. Он будет добавлен после получения.
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