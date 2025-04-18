Курганская поэтесса написала стихи для песни из нового альбома Юлии Савичевой

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Новый альбом Юлии Савичевой вышел сегодня
Новый альбом Юлии Савичевой вышел сегодня Фото:

В новый альбом певицы Юлии Савичевой вошла песня «Чувства», написанная на слова курганской поэтессы Ларисы Фоминой. Об этом сообщает поэтесса в своих соцсетях.

«В новый альбом Юлии Савичевой вошла песня „ЧУВСТВА“ на мои слова и музыку Кирилла Кузьменко (Kirill Clash)», — написал Лариса Фомина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Релиз нового альбома Юлии Савичевой состоялся 18 апреля, в трек-лист вошло 11 песен.

Ранее URA.RU сообщало, что в  Кургане обсуждают приглашение Юлии Савичевой на День города. Корреспондент URA.RU связался с представителем Юлии Савичевой, чтобы узнать, поступало ли предложение. Представитель певицы рассказал, что такой информацией не владеет. Также корреспондент направил запрос в администрацию Кургана. Оперативно получить ответ не удалось. Он будет добавлен после получения.

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В новый альбом певицы Юлии Савичевой вошла песня «Чувства», написанная на слова курганской поэтессы Ларисы Фоминой. Об этом сообщает поэтесса в своих соцсетях. «В новый альбом Юлии Савичевой вошла песня „ЧУВСТВА“ на мои слова и музыку Кирилла Кузьменко (Kirill Clash)», — написал Лариса Фомина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Релиз нового альбома Юлии Савичевой состоялся 18 апреля, в трек-лист вошло 11 песен. Ранее URA.RU сообщало, что в  Кургане обсуждают приглашение Юлии Савичевой на День города. Корреспондент URA.RU связался с представителем Юлии Савичевой, чтобы узнать, поступало ли предложение. Представитель певицы рассказал, что такой информацией не владеет. Также корреспондент направил запрос в администрацию Кургана. Оперативно получить ответ не удалось. Он будет добавлен после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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