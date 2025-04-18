«Попросил назвать код из SMS»: жительница Кургана перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей

В Кургане местная жительница стала жертвой мошенников, которые выманили у нее более 1,2 миллиона рублей под предлогом защиты финансов и обновления документов. Несмотря на предупреждение о неразглашении кода из SMS, 24-летняя девушка сообщила его аферистам. Об этом сообщает пресс-служба полиции Курганской области.
Злоумышленники действовали по отработанной схеме: представлялись сотрудниками государственных органов и убеждали женщину переводить крупные суммы на так называемые «безопасные счета». «Представившись сотрудником налоговой службы, мошенник сообщил, что ей необходимо „обновить“ личные документы. Для подтверждения личности он попросил назвать код из SMS, несмотря на предупреждение в сообщении о неразглашении данных», — пишет ведомство.
Вскоре последовал еще один звонок: неизвестная женщина представилась сотрудником сайта «Госуслуги». Сообщила, будто бы мошенники взяли кредиты на имя девушки, предложив ей свою помощь и строго предупредив ни в коем случае не сообщать об инциденте правоохранительным органам.
Далее поступил очередной звонок — теперь звонивший заявил себя представителем Центрального банка России. Используя страх жертвы перед потерей денег, он уверял, что сбережениям угрожает серьезная опасность.
В итоге, под давлением мошенников девушка оформила два кредита на сумму 1 миллион 185 тысяч рублей и перевела их на указанные счета, несмотря на попытки сотрудников банка остановить операцию. Кроме того, по требованию злоумышленников она «задекларировала» 131 тысячу рублей личных сбережений, опасаясь «конфискации имущества». После исчезновения мошенников и удаления переписки пострадавшая обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Схожие случаи мошенничества уже фиксировались в Кургане: ранее 53-летняя местная жительница перевела аферистам 2,5 миллиона рублей после сообщений о кибератаке и угрозе уголовного преследования, а 64-летняя женщина лишилась более миллиона рублей из-за обмана при игре на телефоне. Правоохранительные органы регулярно предупреждают жителей региона о подобных схемах.
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