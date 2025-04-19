Кунгуряк взыскал с маркетплейса 280 тысяч рублей за отмену заказа на ноутбук

Житель Кунгура (Пермский край) добился компенсационной выплаты в размере 280 тысяч рублей от маркетплейса за отмененный заказ ноутбука. Об этом сообщила пресс-служба городского суда.
«Продавец нарушил условия договора, отказавшись поставлять товар по первоначальной цене, что привело к существенным убыткам для истца», — цитирует ведомство «Эхо Перми». По решению суда с компании взыскали 125 843 рубля за разницу в стоимости товаров, насчитали неустойку в 56 629 рублей. Еще 5 000 рублей составил моральный вред и дополнительный штраф — 93 736 рублей.
Кунгуряк заплатил за технику 49 157 рублей. Позже продавец аннулировал сделку без объяснения причин. Когда покупатель попытался оформить заказ повторно, стоимость ноутбука увеличилась до 175 тысяч. Затем мужчина пошел в суд.
Ранее URA.RU рассказывало о пермяке, который заказал на маркетплейсе iPhone 16 Pro Max, но вместо этого получил банку кильки. А житель Чайковского смог отсудить у Wildberries свыше 214,8 тысячи рублей за неисправный смартфон.
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