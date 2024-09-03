Пермяк отсудил у Wildberries более 214,8 тысячи рублей за неисправный iPhone

03 сентября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Пермяк нашел неполадки во время гарантийного срока на новеньком iPhone 12 Pro Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Житель Чайковского (Пермский край) купил на сайте Wildberries смартфон iPhone 12 Pro за 99,9 тысячи рублей. Во время гарантийного срока в смартфоне обнаружились неисправности. Покупатель попросил устранить неполадки, но его претензия осталась без ответа. Тогда он обратился в суд, чтобы вернуть деньги и получить компенсацию. Сумма неустойки и штрафов составила более 214,9 тысячи рублей. «Житель Пермского края в феврале 2021 года приобрел iPhone 12 Pro у ООО „Вайлдберриз“. В период гарантийного срока смартфон вышел из строя. Пермяк обратился к продавцу с требованием безвозмездно устранить дефекты. Но требования потребителя остались без удовлетворения. Пермяк просит взыскать с ООО „Вайлдберриз“ неустойку — 99,9 тысячи рублей, компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей, почтовые расходы — 446,51 рубля и штраф — 104,9 тысяч рублей», — сказано в решении Чайковского городского суда, копия которого имеется в распоряжении редакции URA.RU. Уточняется, что покупатель потребовал вернуть сумму за товар и неустойку с 22 марта 2023 года по день выплаты денежных средств в размере 1% от стоимости смартфона за каждый день. В документах суда сказано, что это не первое обращение пермяка в суд. Ранее Wildberries обязали обменять сломанный смартфон на такой же новый или вернуть деньги. Но маркетплейс проигнорировал решение суда. Тогда пермяк подал иск второй раз. Суд снова встал на сторону покупателя и обязал Wildberries вернуть оплаченные деньги за смартфон, оплатить неустойки со штрафами на сумму 214,9 тысячи рублей и 1% от цены смартфона за каждый день просрочки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Чайковского (Пермский край) купил на сайте Wildberries смартфон iPhone 12 Pro за 99,9 тысячи рублей. Во время гарантийного срока в смартфоне обнаружились неисправности. Покупатель попросил устранить неполадки, но его претензия осталась без ответа. Тогда он обратился в суд, чтобы вернуть деньги и получить компенсацию. Сумма неустойки и штрафов составила более 214,9 тысячи рублей. «Житель Пермского края в феврале 2021 года приобрел iPhone 12 Pro у ООО „Вайлдберриз“. В период гарантийного срока смартфон вышел из строя. Пермяк обратился к продавцу с требованием безвозмездно устранить дефекты. Но требования потребителя остались без удовлетворения. Пермяк просит взыскать с ООО „Вайлдберриз“ неустойку — 99,9 тысячи рублей, компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей, почтовые расходы — 446,51 рубля и штраф — 104,9 тысяч рублей», — сказано в решении Чайковского городского суда, копия которого имеется в распоряжении редакции URA.RU. Уточняется, что покупатель потребовал вернуть сумму за товар и неустойку с 22 марта 2023 года по день выплаты денежных средств в размере 1% от стоимости смартфона за каждый день. В документах суда сказано, что это не первое обращение пермяка в суд. Ранее Wildberries обязали обменять сломанный смартфон на такой же новый или вернуть деньги. Но маркетплейс проигнорировал решение суда. Тогда пермяк подал иск второй раз. Суд снова встал на сторону покупателя и обязал Wildberries вернуть оплаченные деньги за смартфон, оплатить неустойки со штрафами на сумму 214,9 тысячи рублей и 1% от цены смартфона за каждый день просрочки.