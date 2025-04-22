В Кетово открыли кинотеатр, который закрывали из-за проблем с документами

В селе Кетово Курганской области вновь заработал кинотеатр, с выделением помещения под который ранее выявлялись нарушения. После их устранения был подписан новый договор об аренде. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказал генеральный директор ООО «Кино» Александр Шелехов.
«Все ранее выявленные нарушения устранены. Договор по аренде помещения под кинозал снова подписан. Кинотеатр уже работает», — сообщил URA.RU Шелехов.
Также гендиректор компании отметил, что за время пока урегулировался вопрос с мэрией округа, в кинозале была проведена модернизация: установлен кондиционер в кинозале, в фойе — телевизор и зона ожидания. На фасаде здания размещена большая вывеска (световой короб).
Ранее URA.RU писало, что УФАС выявила многочисленные нарушения при предоставлении льготы на аренду зала в селе Кетово. В частности, были неправильно составлены протоколы и в разных документах различались цели предоставления преференции. Из-за создаваемой путаницы антимонопольщики выдали администрации Кетовского округа предписание об устранении замечаний. После этого мэрии пришлось отменить распоряжение о преференциях для компании «Кино» и вернуть предоставленное имущество в муниципальную собственность.
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