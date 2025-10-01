Полиция сделала первое заявление после взрывов в Мюнхене

Полиция Мюнхена: опасности для населения в городе нет
На место прибыло большое количество сотрудников полиции и пожарных бригад
На место прибыло большое количество сотрудников полиции и пожарных бригад Фото:

В настоящее время угрозы для жителей Мюнхена нет. Об этом сообщил представитель полиции после сообщений о взрывах, прогремевших в одном из районов.

«На данный момент опасности для людей в городе нет», — передает его слова агентство Reuters. Взрывы произошли на одной из улиц Мюнхена, которая была оперативно перекрыта.

На место прибыло большое количество сотрудников полиции и пожарных бригад. Полиция через официальную страницу в соцсети X ранее призвала жителей и гостей города избегать района Лерхенау, где ведутся работы экстренных служб. В результате, предварительно, погиб один человек.

