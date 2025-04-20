20 апреля 2025

В Тюмени подешевела аренда «однушек»

Стоимость аренды однокомнатных квартир в Тюмени снизилась с начала года на 1,4%
© Служба новостей «URA.RU»
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В отличие от однокомнатных квартир, аренда двух- и трехкомнатных подорожала
В отличие от однокомнатных квартир, аренда двух- и трехкомнатных подорожала Фото:

В Тюмени впервые за последние два года отмечается реальное снижение арендной платы за съем однокомнатных квартир. Это затронуло весь местный арендный рынок, а не отдельные районы города. Такие данные приводит Единый ресурс застройщиков со ссылкой на аналитиков портала «Мир квартир».

«Тюмень, первый квартал 2025 года. Объект наблюдения — однокомнатные квартиры. Объем снижения арендной платы составил 1,4%», — отмечается в статистическом отчете.

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 26 232 рубля. При этом арендные «двушки» в городе подорожали на 2,3%, а «трешки» — сразу на 9,3%, отмечают эксперты.

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В Тюмени впервые за последние два года отмечается реальное снижение арендной платы за съем однокомнатных квартир. Это затронуло весь местный арендный рынок, а не отдельные районы города. Такие данные приводит Единый ресурс застройщиков со ссылкой на аналитиков портала «Мир квартир». «Тюмень, первый квартал 2025 года. Объект наблюдения — однокомнатные квартиры. Объем снижения арендной платы составил 1,4%», — отмечается в статистическом отчете. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 26 232 рубля. При этом арендные «двушки» в городе подорожали на 2,3%, а «трешки» — сразу на 9,3%, отмечают эксперты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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