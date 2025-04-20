В Тюмени подешевела аренда «однушек»

В Тюмени впервые за последние два года отмечается реальное снижение арендной платы за съем однокомнатных квартир. Это затронуло весь местный арендный рынок, а не отдельные районы города. Такие данные приводит Единый ресурс застройщиков со ссылкой на аналитиков портала «Мир квартир».
«Тюмень, первый квартал 2025 года. Объект наблюдения — однокомнатные квартиры. Объем снижения арендной платы составил 1,4%», — отмечается в статистическом отчете.
Средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 26 232 рубля. При этом арендные «двушки» в городе подорожали на 2,3%, а «трешки» — сразу на 9,3%, отмечают эксперты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!