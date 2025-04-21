Команда РЖД лицея №5 из Кургана заняла первое место на Всероссийском профориентационном технологическом конкурсе «Инженерные кадры России». Ребята представили автоматическую систему оповещения для ремонтных бригад, которая повышает безопасность работников на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.
«Первое место в номинации „Паспорт проекта“ (категория „ИКаР- ТЕХНО-КОД“) в финале Всероссийского профориентационного технологического конкурса „Инженерные кадры России“ заняла команда учащихся РЖД лицея №5 имени Д.М. Карбышева г.Курган», — говорится в telegram-канале «Новости ЮУЖД». Отмечается, что ребята представили автоматическую систему оповещения для ремонтных бригад, которая повышает безопасность работников на железной дороге.
Устройство оснащено датчиками звука и вибрации, а также радиомодулем, который передает сигнал о приближении поезда на блок оповещения руководителя бригады. Разработка уже рекомендована к внедрению на детской железной дороге. В финале конкурса участвовали более 650 юных инженеров, программистов и робототехников из 49 регионов России и стран СНГ.
Ранее курганские школьники уже добивались успехов на всероссийских и международных конкурсах. Например, Анастасия Коваленко заняла второе место на Data Fusion Contest 2025 в Москве, а команда «Зауральский форсаж» стала серебряным призером регионального этапа конкурса «Безопасное колесо-2025».
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