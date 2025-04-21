Аграрная или добывающая сфера: кто в ЯНАО получает самые большие зарплаты

На начало апреля самые высокие зарплаты в ЯНАО предлагали работникам аграрной и добывающей сферы. Кому готовы платить выше рынка, URA.RU рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
«На первом месте по уровню предлагаемых зарплат на конец марта — начало апреля 2025 года в ЯНАО оказались аграрии — в среднем им предлагают 180 тысяч рублей», — отметили аналитики. Специалистам добывающей сферы предлагали 179,3 тысячи рублей. Третьими стали работники логистики и транспорта с зарплатами в 166,6 тысячи рублей.
Зарплату ниже рынка в ЯНАО предлагают работникам сферы безопасности (77,1 тысячи рублей), продаж, обслуживания клиентов» (72 тысячи рублей) и розничной торговли (65,8 тысячи рублей).
Топ-10 сфер с самыми высокооплачиваемыми зарплатами в ЯНАО (в рублях)
- Сельское хозяйство - 179 951;
- Добыча сырья - 179 319;
- Транспорт, логистика, перевозки - 166 571;
- Автомобильный бизнес - 158 088;
- Строительство, недвижимость - 155 570;
- Производство, сервисное обслуживание - 153 108;
- Рабочий персонал - 150 190;
- Высший и средний менеджмент - 146 905;
- Домашний, обслуживающий персонал - 138 241;
- Административный персонал - 118 470.
Ранее URA.RU сообщало о наиболее востребованных вакансиях на Ямале. В I квартале текущего года самыми актуальными специалистами стали водители грузового транспорта, машинисты и работники торгового зала.
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