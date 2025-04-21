21 апреля 2025

Аграрная или добывающая сфера: кто в ЯНАО получает самые большие зарплаты

Самые высокие зарплаты в ЯНАО платят аграриям и газонефтедобытчикам
© Служба новостей «URA.RU»
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Аграриям на Ямале в апреле платят больше других
Аграриям на Ямале в апреле платят больше других Фото:

На начало апреля самые высокие зарплаты в ЯНАО предлагали работникам аграрной и добывающей сферы. Кому готовы платить выше рынка, URA.RU рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«На первом месте по уровню предлагаемых зарплат на конец марта — начало апреля 2025 года в ЯНАО оказались аграрии — в среднем им предлагают 180 тысяч рублей», — отметили аналитики. Специалистам добывающей сферы предлагали 179,3 тысячи рублей. Третьими стали работники логистики и транспорта с зарплатами в 166,6 тысячи рублей.

Зарплату ниже рынка в ЯНАО предлагают работникам сферы безопасности (77,1 тысячи рублей), продаж, обслуживания клиентов» (72 тысячи рублей) и розничной торговли (65,8 тысячи рублей).

Топ-10 сфер с самыми высокооплачиваемыми зарплатами в ЯНАО (в рублях)

  • Сельское хозяйство - 179 951;
  • Добыча сырья - 179 319;
  • Транспорт, логистика, перевозки - 166 571;
  • Автомобильный бизнес - 158 088;
  • Строительство, недвижимость - 155 570;
  • Производство, сервисное обслуживание - 153 108;
  • Рабочий персонал - 150 190;
  • Высший и средний менеджмент - 146 905;
  • Домашний, обслуживающий персонал - 138 241;
  • Административный персонал - 118 470.

Ранее URA.RU сообщало о наиболее востребованных вакансиях на Ямале. В I квартале текущего года самыми актуальными специалистами стали водители грузового транспорта, машинисты и работники торгового зала.

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На начало апреля самые высокие зарплаты в ЯНАО предлагали работникам аграрной и добывающей сферы. Кому готовы платить выше рынка, URA.RU рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «На первом месте по уровню предлагаемых зарплат на конец марта — начало апреля 2025 года в ЯНАО оказались аграрии — в среднем им предлагают 180 тысяч рублей», — отметили аналитики. Специалистам добывающей сферы предлагали 179,3 тысячи рублей. Третьими стали работники логистики и транспорта с зарплатами в 166,6 тысячи рублей. Зарплату ниже рынка в ЯНАО предлагают работникам сферы безопасности (77,1 тысячи рублей), продаж, обслуживания клиентов» (72 тысячи рублей) и розничной торговли (65,8 тысячи рублей). Топ-10 сфер с самыми высокооплачиваемыми зарплатами в ЯНАО (в рублях) Ранее URA.RU сообщало о наиболее востребованных вакансиях на Ямале. В I квартале текущего года самыми актуальными специалистами стали водители грузового транспорта, машинисты и работники торгового зала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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