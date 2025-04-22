22 апреля 2025

Врип мэра Кургана Науменко раскрыл планы ремонта дорог в отдаленных микрорайонах

В Кургане отремонтируют дороги в микрорайонах Зайково и Левашово
© Служба новостей «URA.RU»
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Науменко пообещал отремонтировать дороги
Науменко пообещал отремонтировать дороги Фото:

В ближайшее время власти Кургана планируют начать отсыпку дорог к участкам, которые получили многодетные семьи в микрорайонах Зайково и Левашово. Об этом рассказал временно исполняющий полномочия главы города Антон Науменко.

«Определен подрядчик, который в мае займется отсыпкой дорог щебнем в микрорайонах Зайково и Левашово. Планируется сделать пять километров дорог, в том числе к участкам, которые были выделены многодетным семьям», — сообщил Науменко. Его слова опубликованы в telegram-канале «Город Курган».

Уточняется, что городские власти рассматривают возможность установки в микрорайонах блочной модульной станции с системой очистки воды. Это поможет улучшить инфраструктуру в Зайково и Левашово, отметили в администрации.

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В ближайшее время власти Кургана планируют начать отсыпку дорог к участкам, которые получили многодетные семьи в микрорайонах Зайково и Левашово. Об этом рассказал временно исполняющий полномочия главы города Антон Науменко. «Определен подрядчик, который в мае займется отсыпкой дорог щебнем в микрорайонах Зайково и Левашово. Планируется сделать пять километров дорог, в том числе к участкам, которые были выделены многодетным семьям», — сообщил Науменко. Его слова опубликованы в telegram-канале «Город Курган». Уточняется, что городские власти рассматривают возможность установки в микрорайонах блочной модульной станции с системой очистки воды. Это поможет улучшить инфраструктуру в Зайково и Левашово, отметили в администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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