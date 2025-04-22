Врип мэра Кургана Науменко раскрыл планы ремонта дорог в отдаленных микрорайонах

В ближайшее время власти Кургана планируют начать отсыпку дорог к участкам, которые получили многодетные семьи в микрорайонах Зайково и Левашово. Об этом рассказал временно исполняющий полномочия главы города Антон Науменко.
«Определен подрядчик, который в мае займется отсыпкой дорог щебнем в микрорайонах Зайково и Левашово. Планируется сделать пять километров дорог, в том числе к участкам, которые были выделены многодетным семьям», — сообщил Науменко. Его слова опубликованы в telegram-канале «Город Курган».
Уточняется, что городские власти рассматривают возможность установки в микрорайонах блочной модульной станции с системой очистки воды. Это поможет улучшить инфраструктуру в Зайково и Левашово, отметили в администрации.
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