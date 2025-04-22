22 апреля 2025

Администрацию Ярковского района наказали за собаку, которая напала на ребенка

Администрация Ярковского района оштрафована за нападение собаки на ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Животное напало на ребенка в марте 2024 года
Животное напало на ребенка в марте 2024 года Фото:

Прокуратура через суд взыскала с администрации Ярковского района (Тюменская область) 50 тысяч рублей, которые были выплачены ребенку, укушенному бездомной собакой в с. Ярково. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры.

«Прокуратура района, действуя в защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего, обратилась в суд с иском о взыскании с администрации Ярковского муниципального района компенсации морального вреда. Ярковский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал 50 тысяч рублей. Решение суда исполнено», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.

ЧП произошло в марте 2024 года, когда в с. Ярково на девятилетнего ребенка набросилась бездомная собака. Агрессивное животное укусило несовершеннолетнего, он получил травму спины. 

Ранее URA.RU писало о том, что в Тобольске жители микрорайона Защитино боятся выпускать детей на улицу из-за стаи бездомных собак. Животные нередко ведут себя агрессивно и бросаются на прохожих.

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Прокуратура через суд взыскала с администрации Ярковского района (Тюменская область) 50 тысяч рублей, которые были выплачены ребенку, укушенному бездомной собакой в с. Ярково. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Прокуратура района, действуя в защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего, обратилась в суд с иском о взыскании с администрации Ярковского муниципального района компенсации морального вреда. Ярковский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал 50 тысяч рублей. Решение суда исполнено», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области. ЧП произошло в марте 2024 года, когда в с. Ярково на девятилетнего ребенка набросилась бездомная собака. Агрессивное животное укусило несовершеннолетнего, он получил травму спины.  Ранее URA.RU писало о том, что в Тобольске жители микрорайона Защитино боятся выпускать детей на улицу из-за стаи бездомных собак. Животные нередко ведут себя агрессивно и бросаются на прохожих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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