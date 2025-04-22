Администрацию Ярковского района наказали за собаку, которая напала на ребенка

Прокуратура через суд взыскала с администрации Ярковского района (Тюменская область) 50 тысяч рублей, которые были выплачены ребенку, укушенному бездомной собакой в с. Ярково. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры.
«Прокуратура района, действуя в защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего, обратилась в суд с иском о взыскании с администрации Ярковского муниципального района компенсации морального вреда. Ярковский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал 50 тысяч рублей. Решение суда исполнено», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.
ЧП произошло в марте 2024 года, когда в с. Ярково на девятилетнего ребенка набросилась бездомная собака. Агрессивное животное укусило несовершеннолетнего, он получил травму спины.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тобольске жители микрорайона Защитино боятся выпускать детей на улицу из-за стаи бездомных собак. Животные нередко ведут себя агрессивно и бросаются на прохожих.
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