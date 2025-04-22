22 апреля 2025

В Тюменской области 11-летняя девочка сломала ногу в батутном центре

Тобольский батутный центр выплатит ребенку 270 тысяч рублей за травму ноги
© Служба новостей «URA.RU»
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За травму ноги батутный центр выплатит ребенку 20 тысяч рублей
За травму ноги батутный центр выплатит ребенку 20 тысяч рублей Фото:

В Тобольске батутный центр выплатит 270 тысяч рублей 11-летней девочке, которая сломала ногу во время гимнастических упражнений. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры.

«Тобольская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о защите прав ее малолетней дочери, получившей травму в детском батутном центре. Тобольский городской суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу ребенка компенсацию в размере 270 тысяч рублей и штраф за нарушение прав потребителей в сумме 50 тысяч рублей», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.

ЧП произошло в ноябре 2024 года. Девочка пришла в батутный центр и стала выполнять гимнастические упражнения, во время которых получила травму. В результате врачи диагностировали у ребенка закрытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги, что было расценено как тяжкий вред здоровью. Судебное решение в силу не вступило.

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В Тобольске батутный центр выплатит 270 тысяч рублей 11-летней девочке, которая сломала ногу во время гимнастических упражнений. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Тобольская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о защите прав ее малолетней дочери, получившей травму в детском батутном центре. Тобольский городской суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу ребенка компенсацию в размере 270 тысяч рублей и штраф за нарушение прав потребителей в сумме 50 тысяч рублей», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области. ЧП произошло в ноябре 2024 года. Девочка пришла в батутный центр и стала выполнять гимнастические упражнения, во время которых получила травму. В результате врачи диагностировали у ребенка закрытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги, что было расценено как тяжкий вред здоровью. Судебное решение в силу не вступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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