В Тюменской области 11-летняя девочка сломала ногу в батутном центре

В Тобольске батутный центр выплатит 270 тысяч рублей 11-летней девочке, которая сломала ногу во время гимнастических упражнений. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры.
«Тобольская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о защите прав ее малолетней дочери, получившей травму в детском батутном центре. Тобольский городской суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу ребенка компенсацию в размере 270 тысяч рублей и штраф за нарушение прав потребителей в сумме 50 тысяч рублей», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.
ЧП произошло в ноябре 2024 года. Девочка пришла в батутный центр и стала выполнять гимнастические упражнения, во время которых получила травму. В результате врачи диагностировали у ребенка закрытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги, что было расценено как тяжкий вред здоровью. Судебное решение в силу не вступило.
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