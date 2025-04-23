«Это жизнь»: глава Екатеринбурга прокомментировал скандальную отставку вице-мэра

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал помочь с трудоустройством уволенному вице-мэру по благоустройству Алексею Бубнову. Комментируя его отставку, он заявил корреспонденту URA.RU: это жизнь.
«Это же дело такое... Это жизнь, это управление, а город это большой живой механизм. Поэтому найдём Алексею Эдуардовичу применение, поможем где-то с трудоустройством. Он пусть пока отдохнёт, приведёт мысли в порядок. У него самое большое количество дней неиспользованного отпуска. Такую возможность дали», — высказался Орлов.
16 апреля на встрече со СМИ врио губернатора Денис Паслер заявил, что ему не нравится качество уборки в столице. Днем 18-го Орлов заявил URA.RU, что Бубнов уходит, его должность ликвидируют, а функционал перераспределят между двумя другими вице-мэрами. Общаться с Бубновым 18 апреля он не захотел, поручив оформить его увольнение подчиненным.
Бубнову передали, что «решение принято и обсуждать его не нужно», а также предложили денежную компенсацию и варианты трудоустройства, рассказывал URA.RU источник. Но подписывать бумаги чиновник не стал, а утром 21 апреля как ни в чем не бывало пришел на работу и даже собрал совещание. Свое решение чиновник поменял после разговора с вернувшимся из Москвы Орловым 23 апреля. Условием Бубнова было предоставление ему 70 дней отпуска, его удовлетворили. После отдыха он уйдет в отставку.
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