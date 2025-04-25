25 апреля 2025

В Кургане на набережной во время особого противопожарного режима развели костер. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы развели костер среди деревьев и сухостоя
Курганцы развели костер среди деревьев и сухостоя Фото:

В Кургане на набережной Тобола в Энергетиках неподалеку от «Царева городища» компания развела костер среди деревьев и сухостоя во время действия особого противопожарного режима. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец Никита Телиженко, который снял происходящее на видео и прислал в редакцию.

«Это происходит в Энергетиках за общежитием, которое рушилось. Там была когда-то утечка бензина. У людей при этом еще много стеклотары», — рассказал корреспонденту URA.RU Никита Телиженко.

Редакция передала видео в УМВД. В правоохранительных органах в подобных ситуациях рекомендуют реагировать как можно оперативнее и попытаться потушить огонь своими силами, пока не прибыл наряд полиции.

В Курганской области действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено разводить костры в неположенном месте. Штрафы для граждан могут составлять от 15 до 30 тысяч рублей, а при серьезных последствиях возможна уголовная ответственность. За сообщения о нарушителях в Курганской области также предусмотрены вознаграждения.

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В Кургане на набережной Тобола в Энергетиках неподалеку от «Царева городища» компания развела костер среди деревьев и сухостоя во время действия особого противопожарного режима. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец Никита Телиженко, который снял происходящее на видео и прислал в редакцию. «Это происходит в Энергетиках за общежитием, которое рушилось. Там была когда-то утечка бензина. У людей при этом еще много стеклотары», — рассказал корреспонденту URA.RU Никита Телиженко. Редакция передала видео в УМВД. В правоохранительных органах в подобных ситуациях рекомендуют реагировать как можно оперативнее и попытаться потушить огонь своими силами, пока не прибыл наряд полиции. В Курганской области действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено разводить костры в неположенном месте. Штрафы для граждан могут составлять от 15 до 30 тысяч рублей, а при серьезных последствиях возможна уголовная ответственность. За сообщения о нарушителях в Курганской области также предусмотрены вознаграждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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