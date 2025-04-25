В Кургане на набережной Тобола в Энергетиках неподалеку от «Царева городища» компания развела костер среди деревьев и сухостоя во время действия особого противопожарного режима. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец Никита Телиженко, который снял происходящее на видео и прислал в редакцию.
«Это происходит в Энергетиках за общежитием, которое рушилось. Там была когда-то утечка бензина. У людей при этом еще много стеклотары», — рассказал корреспонденту URA.RU Никита Телиженко.
Редакция передала видео в УМВД. В правоохранительных органах в подобных ситуациях рекомендуют реагировать как можно оперативнее и попытаться потушить огонь своими силами, пока не прибыл наряд полиции.
В Курганской области действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено разводить костры в неположенном месте. Штрафы для граждан могут составлять от 15 до 30 тысяч рублей, а при серьезных последствиях возможна уголовная ответственность. За сообщения о нарушителях в Курганской области также предусмотрены вознаграждения.
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