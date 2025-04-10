В Курганской области ввели запрет на посещение лесов

С 12 апреля по 2 мая в Курганской области введен запрет на посещение лесов в связи с установлением особого противопожарного режима, который начал действовать с 11 апреля. Гражданам запрещается находиться на территориях земель лесного фонда, а также въезд в леса на автотранспорте. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области.
«За нарушение запрета жителям региона грозит административная ответственность в период запрета на посещение леса. Штрафы составляют: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 600 тысяч рублей до одного миллиона рублей; для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей», — предупреждает ведомство. В случае обнаружения возгорания или лесного пожара необходимо немедленно сообщить об этом, звоня в региональную диспетчерскую службу (43-63-51, 43-63-61) или на единые номера экстренных оперативных служб (112, 101). Номер прямой линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.
Кроме того, для поджигателей предусмотрены штрафы (для граждан): разведение костров в неположенном месте (штраф от 15 до 30 тысяч рублей), захламление участков и прилегающих территорий (штраф до пяти тысяч рублей), неисправные электроприборы и печное отопление (штраф от пяти до 20 тысяч рублей), отсутствие первичных средств пожаротушения (штраф от двух до трех тысяч рублей). В случае серьезного пожара с пострадавшими или крупным материальным ущербом виновник может понести и уголовную ответственность.
Введение особого противопожарного режима в Курганской области с 11 апреля является ответом на повышенный риск возникновения пожаров в условиях сухой и ветреной погоды. Ранее, с 5 апреля, в регионе были ужесточены меры безопасности, включая запрет на жарку шашлыков на пять дней раньше обычного срока.
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