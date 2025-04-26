Дорогу перекроют на пять часов
В Губкинском (ЯНАО) 27 апреля с 7:00 до 12:00 будет перекрыто движение по улице Нефтяников в районе храма. Об этом власти города сообщили в соцсети.
Причины закрытия дороги власти не уточнили
«Уважаемые губкинцы! 27 апреля с 07:00 до 12:00 будет перекрыт участок автомобильной дороги по улице Нефтяников вдоль храма святителя Николая Мирликийского», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Причины закрытия участка дороги не уточняются. Власти просят прощения за временные неудобства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!