26 апреля 2025
25 апреля 2025

В городе ЯНАО на несколько часов остановят движение по одной из центральных улиц. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорогу перекроют на пять часов
Дорогу перекроют на пять часов Фото:

В Губкинском (ЯНАО) 27 апреля с 7:00 до 12:00 будет перекрыто движение по улице Нефтяников в районе храма. Об этом власти города сообщили в соцсети.

Причины закрытия дороги власти не уточнили
Причины закрытия дороги власти не уточнили
Фото:

«Уважаемые губкинцы! 27 апреля с 07:00 до 12:00 будет перекрыт участок автомобильной дороги по улице Нефтяников вдоль храма святителя Николая Мирликийского», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Причины закрытия участка дороги не уточняются. Власти просят прощения за временные неудобства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Губкинском (ЯНАО) 27 апреля с 7:00 до 12:00 будет перекрыто движение по улице Нефтяников в районе храма. Об этом власти города сообщили в соцсети. «Уважаемые губкинцы! 27 апреля с 07:00 до 12:00 будет перекрыт участок автомобильной дороги по улице Нефтяников вдоль храма святителя Николая Мирликийского», — сообщается в telegram-канале мэрии. Причины закрытия участка дороги не уточняются. Власти просят прощения за временные неудобства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...