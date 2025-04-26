Когда в жилых домах Тюмени отключат отопление

В Тюмени отопительный сезон может закончиться 9-10 мая, так как к этому времени среднесуточная температура продержится выше +8 градусов в течение пяти дней. Такой прогноз представлен на сайте Gismeteo.
Согласно продолжительному прогнозу погоды, с 4 мая температура в городе установится на отметке выше +8 градусов. Главное условие для окончания отопительного сезона — такая теплая погода должна продержаться пять дней. К 9 мая среднесуточная температура достигнет выше +11. Поэтому отопление могут отключить 9-10 мая.
Ранее URA.RU писало, что при наличии в многоквартирных домах собственной котельной решение об отключение отопления принимается на собрании собственников. Тюменцам рекомендуют при сильном потеплении или похолодании в квартирах обращаться в УК. Специалисты проведут замеры и примут меры.
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