26 апреля 2025

Когда в жилых домах Тюмени отключат отопление

В Тюмени отопление отключат не раньше 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопительный сезон может закончиться 9 мая
Отопительный сезон может закончиться 9 мая Фото:

В Тюмени отопительный сезон может закончиться 9-10 мая, так как к этому времени среднесуточная температура продержится выше +8 градусов в течение пяти дней. Такой прогноз представлен на сайте Gismeteo.

Согласно продолжительному прогнозу погоды, с 4 мая температура в городе установится на отметке выше +8 градусов. Главное условие для окончания отопительного сезона — такая теплая погода должна продержаться пять дней. К 9 мая среднесуточная температура достигнет выше +11. Поэтому отопление могут отключить 9-10 мая.

Ранее URA.RU писало, что при наличии в многоквартирных домах собственной котельной решение об отключение отопления принимается на собрании собственников. Тюменцам рекомендуют при сильном потеплении или похолодании в квартирах обращаться в УК. Специалисты проведут замеры и примут меры.

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В Тюмени отопительный сезон может закончиться 9-10 мая, так как к этому времени среднесуточная температура продержится выше +8 градусов в течение пяти дней. Такой прогноз представлен на сайте Gismeteo. Согласно продолжительному прогнозу погоды, с 4 мая температура в городе установится на отметке выше +8 градусов. Главное условие для окончания отопительного сезона — такая теплая погода должна продержаться пять дней. К 9 мая среднесуточная температура достигнет выше +11. Поэтому отопление могут отключить 9-10 мая. Ранее URA.RU писало, что при наличии в многоквартирных домах собственной котельной решение об отключение отопления принимается на собрании собственников. Тюменцам рекомендуют при сильном потеплении или похолодании в квартирах обращаться в УК. Специалисты проведут замеры и примут меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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