27 апреля 2025

В Курганской области оправдали бизнесмена по делу о мошенничестве с квартирами

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский бизнесмен признан невиновным по делу о квартирах
Курганский бизнесмен признан невиновным по делу о квартирах Фото:

В Катайском муниципальном округе (Курганская область) суд оправдал бизнесмена Александр Лузина. Мужчину судили по делу о мошенничестве, якобы случившееся с квартирами для сирот, которые администрация приобрела у бизнесмена. Об этом URA.RU сообщили источники из числа местных жителей.

«Предпринимателя Лузина оправдали по делу о некачественных квартирах», — рассказали источники. Мужчина обвинялся в подделке документов и мошенничестве в особо крупном размере.

Информация подтвердилась судебными материалами. Приговор по уголовному делу бизнесмена вынесли 10 апреля в катайском райсуде. Вердикт оказался оправдательным. «В деянии подсудимого отсутствует состав преступления», — говорится в материалах дела.

Уголовное дело после приобретения администрацией квартир у предпринимателя было возбуждено и закрыто в 2021 году. Его заново возбудили спустя некоторое время. Также, когда после сдачи дома появились жалобы жильцов на сырость и плесень, было возбуждено уголовное дело в отношении экс-глава района Юрия Малышева. Он был признан виновным в халатности при приемке жилья и выплатил штраф.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший глава Катайского района Юрий Малышев должен будет возместить 2,5 миллиона рублей за принятые некачественные квартиры для сирот. Первоначально к выплате ущерба обязали и бизнесмена Лузиным, однако апелляционный суд отменил решение первой инстанции.

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В Катайском муниципальном округе (Курганская область) суд оправдал бизнесмена Александр Лузина. Мужчину судили по делу о мошенничестве, якобы случившееся с квартирами для сирот, которые администрация приобрела у бизнесмена. Об этом URA.RU сообщили источники из числа местных жителей. «Предпринимателя Лузина оправдали по делу о некачественных квартирах», — рассказали источники. Мужчина обвинялся в подделке документов и мошенничестве в особо крупном размере. Информация подтвердилась судебными материалами. Приговор по уголовному делу бизнесмена вынесли 10 апреля в катайском райсуде. Вердикт оказался оправдательным. «В деянии подсудимого отсутствует состав преступления», — говорится в материалах дела. Уголовное дело после приобретения администрацией квартир у предпринимателя было возбуждено и закрыто в 2021 году. Его заново возбудили спустя некоторое время. Также, когда после сдачи дома появились жалобы жильцов на сырость и плесень, было возбуждено уголовное дело в отношении экс-глава района Юрия Малышева. Он был признан виновным в халатности при приемке жилья и выплатил штраф. Ранее URA.RU сообщало, что бывший глава Катайского района Юрий Малышев должен будет возместить 2,5 миллиона рублей за принятые некачественные квартиры для сирот. Первоначально к выплате ущерба обязали и бизнесмена Лузиным, однако апелляционный суд отменил решение первой инстанции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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