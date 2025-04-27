В Курганской области оправдали бизнесмена по делу о мошенничестве с квартирами

В Катайском муниципальном округе (Курганская область) суд оправдал бизнесмена Александр Лузина. Мужчину судили по делу о мошенничестве, якобы случившееся с квартирами для сирот, которые администрация приобрела у бизнесмена. Об этом URA.RU сообщили источники из числа местных жителей.
«Предпринимателя Лузина оправдали по делу о некачественных квартирах», — рассказали источники. Мужчина обвинялся в подделке документов и мошенничестве в особо крупном размере.
Информация подтвердилась судебными материалами. Приговор по уголовному делу бизнесмена вынесли 10 апреля в катайском райсуде. Вердикт оказался оправдательным. «В деянии подсудимого отсутствует состав преступления», — говорится в материалах дела.
Уголовное дело после приобретения администрацией квартир у предпринимателя было возбуждено и закрыто в 2021 году. Его заново возбудили спустя некоторое время. Также, когда после сдачи дома появились жалобы жильцов на сырость и плесень, было возбуждено уголовное дело в отношении экс-глава района Юрия Малышева. Он был признан виновным в халатности при приемке жилья и выплатил штраф.
Ранее URA.RU сообщало, что бывший глава Катайского района Юрий Малышев должен будет возместить 2,5 миллиона рублей за принятые некачественные квартиры для сирот. Первоначально к выплате ущерба обязали и бизнесмена Лузиным, однако апелляционный суд отменил решение первой инстанции.
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