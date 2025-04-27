27 апреля 2025

Главврач курганской больницы Елена Воронович исполнила песню в память о сыновьях и матерях России. Видео

Главврач курганской больницы Елена Воронович исполнила «Молитву»
© Служба новостей «URA.RU»
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Воронович исполнила песню «Молитва» в память о сыновьях и матерях России (архивное фото)
Воронович исполнила песню «Молитва» в память о сыновьях и матерях России (архивное фото) Фото:

Главврач Курганской областной специализированной инфекционной больницы Елена Воронович исполнила песню «Молитва» в память о сыновьях и матерях России. Об этом сообщает группа медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Этот трогательный момент стал частью церемонии, призванной почтить память тех, кто отдал жизни за Родину, и поддержать их близких. Исполнение Елены Анатольевны, по словам очевидцев, тронуло сердца всех присутствующих», — пишет медучреждение. 

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Главврач Курганской областной специализированной инфекционной больницы Елена Воронович исполнила песню «Молитва» в память о сыновьях и матерях России. Об этом сообщает группа медучреждения в соцсети «ВКонтакте». «Этот трогательный момент стал частью церемонии, призванной почтить память тех, кто отдал жизни за Родину, и поддержать их близких. Исполнение Елены Анатольевны, по словам очевидцев, тронуло сердца всех присутствующих», — пишет медучреждение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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