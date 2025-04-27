Воронович исполнила песню «Молитва» в память о сыновьях и матерях России (архивное фото)
Главврач Курганской областной специализированной инфекционной больницы Елена Воронович исполнила песню «Молитва» в память о сыновьях и матерях России. Об этом сообщает группа медучреждения в соцсети «ВКонтакте».
«Этот трогательный момент стал частью церемонии, призванной почтить память тех, кто отдал жизни за Родину, и поддержать их близких. Исполнение Елены Анатольевны, по словам очевидцев, тронуло сердца всех присутствующих», — пишет медучреждение.
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