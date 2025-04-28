28 апреля 2025

Самые популярные места для прогулок в Тюмени на майские праздники. Список

Чаще всего тюменцы предпочитают отдыхать в Гилевской роще и на набережной
© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане целыми семьями приезжают в Гилевскую рощу
Горожане целыми семьями приезжают в Гилевскую рощу Фото:

На майские праздники в Тюмени можно будет отдохнуть на нескольких площадках. Одни располагаются в лесном массиве, другие — в центре города. Где пожарить шашлыки, а где — прокатиться на каруселях, — в подборке URA.RU. Обзор составлен на основе рейтинга 2ГИС.

Гилевская роща, рейтинг 4,9

Эта локация становится традиционным местом притяжения тюменцев круглый год. Здесь оборудованы велодорожки, спортивные площадки и места для отдыха — мангальная зона и беседки. Гилевская роща находится в пределах города. Тюменцы любят это место за красивую природу, ухоженную и чистую территорию и за возможность отдохнуть всей семьей.

Набережная, рейтинг 4,9

Тюменцы часто критикуют набережную за монолитность. В числе жалоб — отсутствие инфраструктуры для разных возрастов и зон отдыха. Однако прогуляться в хорошую погоду вдоль реки является желанием чуть ли не каждого второго тюменца. Вечерами территория подсвечивается со всех сторон и открывает красивый вид на сияющий разноцветными огнями мост Влюбленных.

Цветной бульвар, рейтинг 4,8

Площадь Цветного бульвара считается одной из самых оживленных в городе. В этой локации находится городской парк культуры и отдыха. В выходные и праздничные дни там собираются большие очереди на карусели. На майские там одними из первых запустят фонтаны.

Парк Константина Лагунова, рейтинг 4,8

Это парк вошел в пятерку лучших парков страны среди городов с населением от 300 тысяч до одного миллиона человек. Эта локация также считается любимой и среди горожан. Сквер был разбит в четь известного тюменского писателя.

Пешеходная улица Дзержинского, рейтинг 4,4

«Тюменский Арбат» — так в народе называют пешеходную улицу Дзержинского. Несмотря на то, что ее открыли всего пару лет назад, она уже успела полюбиться горожанам и гостям областной столицы. Здесь можно приобрести сувениры местных мастеров и отдохнуть в кафе. На майские праздники там будут организованы мастер-классы и музыкальные выступления.

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На майские праздники в Тюмени можно будет отдохнуть на нескольких площадках. Одни располагаются в лесном массиве, другие — в центре города. Где пожарить шашлыки, а где — прокатиться на каруселях, — в подборке URA.RU. Обзор составлен на основе рейтинга 2ГИС. Гилевская роща, рейтинг 4,9 Эта локация становится традиционным местом притяжения тюменцев круглый год. Здесь оборудованы велодорожки, спортивные площадки и места для отдыха — мангальная зона и беседки. Гилевская роща находится в пределах города. Тюменцы любят это место за красивую природу, ухоженную и чистую территорию и за возможность отдохнуть всей семьей. Набережная, рейтинг 4,9 Тюменцы часто критикуют набережную за монолитность. В числе жалоб — отсутствие инфраструктуры для разных возрастов и зон отдыха. Однако прогуляться в хорошую погоду вдоль реки является желанием чуть ли не каждого второго тюменца. Вечерами территория подсвечивается со всех сторон и открывает красивый вид на сияющий разноцветными огнями мост Влюбленных. Цветной бульвар, рейтинг 4,8 Площадь Цветного бульвара считается одной из самых оживленных в городе. В этой локации находится городской парк культуры и отдыха. В выходные и праздничные дни там собираются большие очереди на карусели. На майские там одними из первых запустят фонтаны. Парк Константина Лагунова, рейтинг 4,8 Это парк вошел в пятерку лучших парков страны среди городов с населением от 300 тысяч до одного миллиона человек. Эта локация также считается любимой и среди горожан. Сквер был разбит в четь известного тюменского писателя. Пешеходная улица Дзержинского, рейтинг 4,4 «Тюменский Арбат» — так в народе называют пешеходную улицу Дзержинского. Несмотря на то, что ее открыли всего пару лет назад, она уже успела полюбиться горожанам и гостям областной столицы. Здесь можно приобрести сувениры местных мастеров и отдохнуть в кафе. На майские праздники там будут организованы мастер-классы и музыкальные выступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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