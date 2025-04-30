30 апреля 2025

Тюменцы почтили трудовой подвиг предков. Фоторепортаж

Губернатор Моор: Тюмень вновь стала надежным тылом для бойцов
© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилей Победы прошел у мемориала «Город трудовой доблести» впервые
Юбилей Победы прошел у мемориала «Город трудовой доблести» впервые Фото:

В Тюмени состоялся торжественней митинг, посвященный юбилею победы в Великой Отечественной войне, а также званию «Города трудовой доблести», присвоенного областной столице. Событие сопровождал салют тюменских кадетов, песни и танцы местных художественных коллективов, а также возложение цветов в память о подвиге тюменцев в годы войны. Как прошло мероприятие — в объективе URA.RU.

В утренние часы площадь полностью заполнилась ветеранами, почетными гостями и горожанами. Почтить великий трудовой подвиг тюменцев, а также право официально открыть мероприятие салютом было передано курсантам ТВВИКУ. Под Гимн Российской Федерации они совершили несколько выстрелов в небо из винтовок. После чего все неравнодушные местные жители возложили цветы к мемориалу.

В конце процессии пол мемориала был усыпан памятными гвоздиками. Каждая из них — доказательство того, что великий подвиг тюменцев во время Великой Отечественной войны не был забыт. В свою очередь губернатор Александр Моор отметил, что сегодня Тюмень вновь стала надежным тылом для наших бойцов. Об этом в завершении встречи рассказал и глава Тюмени Максим Афанасьев. 

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В Тюмени состоялся торжественней митинг, посвященный юбилею победы в Великой Отечественной войне, а также званию «Города трудовой доблести», присвоенного областной столице. Событие сопровождал салют тюменских кадетов, песни и танцы местных художественных коллективов, а также возложение цветов в память о подвиге тюменцев в годы войны. Как прошло мероприятие — в объективе URA.RU. В утренние часы площадь полностью заполнилась ветеранами, почетными гостями и горожанами. Почтить великий трудовой подвиг тюменцев, а также право официально открыть мероприятие салютом было передано курсантам ТВВИКУ. Под Гимн Российской Федерации они совершили несколько выстрелов в небо из винтовок. После чего все неравнодушные местные жители возложили цветы к мемориалу. В конце процессии пол мемориала был усыпан памятными гвоздиками. Каждая из них — доказательство того, что великий подвиг тюменцев во время Великой Отечественной войны не был забыт. В свою очередь губернатор Александр Моор отметил, что сегодня Тюмень вновь стала надежным тылом для наших бойцов. Об этом в завершении встречи рассказал и глава Тюмени Максим Афанасьев. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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