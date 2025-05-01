В Курганскую область придет летняя погода, после ожидаемых заморозков 2-3 мая, воздух может прогреться до +25 градусов днем 6 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России и сервисах прогноза погоды.
«Курган, 6 мая. Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла, ветер юго-западный до пяти метров в секунду, ночью столбик термометра опустится до +11», — такой прогноз указан на сайте метеорологической службы. Также ожидается, что будет облачно, но без осадков. Со 2 по 11 мая этот день ожидается теплым днем.
Ранее URA.RU писало, что в ночь на 2 и 3 мая в регионе ожидаются заморозки до -3 градусов, в том числе на поверхности почвы. Днем 2 мая температура не превысит +17, местами пройдут дожди и усилится ветер до 16 м/с. Об этом сообщал Курганский центр по гидрометеорологии.
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