01 мая 2025

В Курганской области после заморозков потеплеет до +25 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане 6 мая температура воздуха поднимется до +25 градусов
В Кургане 6 мая температура воздуха поднимется до +25 градусов Фото:

В Курганскую область придет летняя погода, после ожидаемых заморозков 2-3 мая, воздух может прогреться до +25 градусов днем 6 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России и сервисах прогноза погоды.

«Курган, 6 мая. Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла,  ветер юго-западный до пяти метров в секунду, ночью столбик термометра опустится до +11», — такой прогноз указан на сайте метеорологической службы. Также ожидается, что будет облачно, но без осадков.  Со 2 по 11 мая этот день ожидается теплым днем.

Ранее URA.RU писало, что в ночь на 2 и 3 мая в регионе ожидаются заморозки до -3 градусов, в том числе на поверхности почвы. Днем 2 мая температура не превысит +17, местами пройдут дожди и усилится ветер до 16 м/с. Об этом сообщал Курганский центр по гидрометеорологии.

Теплая погода придет в регион 6 мая
Теплая погода придет в регион 6 мая
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В Курганскую область придет летняя погода, после ожидаемых заморозков 2-3 мая, воздух может прогреться до +25 градусов днем 6 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России и сервисах прогноза погоды. «Курган, 6 мая. Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла,  ветер юго-западный до пяти метров в секунду, ночью столбик термометра опустится до +11», — такой прогноз указан на сайте метеорологической службы. Также ожидается, что будет облачно, но без осадков.  Со 2 по 11 мая этот день ожидается теплым днем. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 2 и 3 мая в регионе ожидаются заморозки до -3 градусов, в том числе на поверхности почвы. Днем 2 мая температура не превысит +17, местами пройдут дожди и усилится ветер до 16 м/с. Об этом сообщал Курганский центр по гидрометеорологии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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