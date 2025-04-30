30 апреля 2025

На Курган надвигаются заморозки

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Заморозки в Кургане ожидаются 3 мая
Заморозки в Кургане ожидаются 3 мая Фото:
новость из сюжета
Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Кургане и области ожидаются заморозки 3 мая. Температура в низинах опустится до минус трех градусов. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Погода в Курганской области на 3 мая. Температура ночью: 0,+5, в низинах заморозки до -3 градусов», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС. Днем ожидается температура до 17 градусов, умеренный дождь и сильный ветер до 16 метров в секунду. 

Ранее URA.RU писало о том, какой будет погода на первую половину мая в Кургане. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, средняя температура воздуха составит +12 градусов. Такой показатель соответствует норме. 

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В Кургане и области ожидаются заморозки 3 мая. Температура в низинах опустится до минус трех градусов. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Погода в Курганской области на 3 мая. Температура ночью: 0,+5, в низинах заморозки до -3 градусов», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС. Днем ожидается температура до 17 градусов, умеренный дождь и сильный ветер до 16 метров в секунду.  Ранее URA.RU писало о том, какой будет погода на первую половину мая в Кургане. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, средняя температура воздуха составит +12 градусов. Такой показатель соответствует норме. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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