На Курган надвигаются заморозки

В Кургане и области ожидаются заморозки 3 мая. Температура в низинах опустится до минус трех градусов. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Погода в Курганской области на 3 мая. Температура ночью: 0,+5, в низинах заморозки до -3 градусов», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС. Днем ожидается температура до 17 градусов, умеренный дождь и сильный ветер до 16 метров в секунду.
Ранее URA.RU писало о том, какой будет погода на первую половину мая в Кургане. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, средняя температура воздуха составит +12 градусов. Такой показатель соответствует норме.
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