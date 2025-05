Четыре популярных ТРЦ Кургана: где отдохнуть, что поесть и чем закупиться

Курганцы делают покупки и развлекаются в четырех популярных торговых центрах

04 мая 2025 в 10:30

В Кургане работает четыре торгово-развлекательных центра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курган — город с развитой инфраструктурой, где торгово-развлекательные центры стали неотъемлемой частью городской жизни. В ТРЦ можно не только совершить покупки, но и провести время с семьей, пообедать, развлечься или решить бытовые вопросы. URA.RU расскажет о четырех самых популярных ТРЦ Кургана, их особенностях и возможностях для посетителей. Торгово-развлекательный центр Hyper City ТРЦ Hyper City — один из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Кургана, который предлагает широкий выбор магазинов и развлечений для всей семьи. Здесь можно найти известные федеральные сети электроники, одежды и обуви, такие как «Ситилинк», Gloria Jeans, «Спортмастер», New Yorker, а также гипермаркет «Лента» и магазины бытовой техники Haier, Polaris, RBT и многое другое. Работает Hyper City с 10:00 до 22:00 Развлечения и досуг Для досуга посетителей в ТРЦ на втором этаже открыт кинотеатр Ultra Cinema с современными залами и мягкими креслами, а также комнаты виртуальной реальности VRoom и VR-Enjoy особенно популярные у детей. Есть прокат детских машинок и игровые зоны. Для любителей быстрого питания в ТРЦ представлены популярные бренды: «Бургер Кинг», «Вкусно — и точка», Rostic»s, паназиатская кухня от Pho Hao, а также кафе «Старик Хинкалыч» и Kebab Grille House. Любители кофе могут заглянуть в «Кофе Смайл» или воспользоваться автоматами самообслуживания. Для семей с детьми работает семейный парк приключений «Замания». Магазины В Hyper City представлен широкий выбор магазинов одежды для взрослых и детей: Befree, O»stin, Zolla, Colin»s, Stolnik, Funday, Zarina, Monro, «Юничел», а также обувные магазины Kari, Zenden, Paolo Conte. Для любителей аксессуаров работают салоны бижутерии, ювелирные магазины (Sunlight, SOKOLOV, «585*Золотой», «Чароит»). В Hyper City работает аптека «Живика», салоны оптики «Айкрафт», «ОК Оптика», студия эпиляции «Эпи-центр», магазины парфюмерии и косметики «Л»Этуаль», «S Parfum&Cosmetics», Zam-Zam, Sova parfum. Также на первом этаже можно найти отделения и банкоматы крупнейших банков («Сбербанк», «ВТБ», «Т-Банк»), пункты выдачи интернет-заказов («ПЭК:Easyway», «Авито»), мастерские по ремонту электроники и аксессуаров для гаджетов. Торгово-развлекательный центр «Стрекоза» ТРЦ «Стрекоза» сочетает в себе удобство расположения для жителей Заозерного района, широкий выбор магазинов и разнообразные услуги. Здесь можно не только совершить покупки, но и полноценно отдохнуть, провести время с семьей или друзьями. Работает «РИО» ежедневно с 10:00 до 22:00. Развлечения и досуг Для семейного отдыха работают кинотеатр «Клумба Синема», развлекательная зона «КЛУМБА» и детские магазины «Детский мир», «Дефиле kids». Особенно порадует детей игровая комната «Киберvr». На территории ТРЦ можно найти популярные точки общественного питания, такие как «Додо Пицца», Rostic»s, «Жиши суши». Здесь можно перекусить пиццей, бургерами, суши или заказать кофе с собой. Для любителей сладкого и десертов также есть подходящие предложения. Магазины Для шопинга в «Стрекозе» открыты магазины одежды и обуви Modnizza, Monro, «Классика», парфюмерии и косметики Hedonist Nose, S Parfum&Cosmetics, «Гранат», аксессуаров Sumochka, Pro case, а также бутики с товарами для детей и взрослых. Ювелирные салоны предлагают широкий выбор украшений, а салоны связи — гаджеты и аксессуары. Здесь представлены магазины ведущих брендов электроники DNS, «МТС», «МегаФон», «Техногиг», ювелирные салоны «Чароит», «САМОЦВЕТЫ», «585*Золотой», продуктовый супермаркет «Магнит», а также большое количество сервисных центров по ремонту техники. В ТРЦ работают отделения и банкоматы крупнейших банков (СберБанк, Промсвязьбанк, Агропромкредит), пункты платежных сервисов, аптеки и сервисный центр по ремонту техники Pedant. Торгово-развлекательный центр «РИО» ТРЦ «РИО», несмотря на расположение между «Пушкинским» и Hyper City, пользуется не меньшей популярностью. Здесь под одной крышей собрано более сотни магазинов, сервисных центров, кафе и развлекательных площадок, что делает «РИО» популярным местом для отдыха всей семьей, шопинга и проведения досуга. Работает «РИО» ежедневно с 9:00 до 23:00. Развлечения и отдых На втором этаже ТРЦ «РИО» расположен фуд-корт с кафе и точками быстрого питания. Здесь можно попробовать бургеры и картофель фри в «Первая бургерная компания», пиццу и суши в «Первая сушительная компания», а также выпить кофе с собой или заказать десерт в кофейнях и точках продажи мороженого. Для детей в ТРЦ работают игровые комплексы «Каникулы», «Лес чудес», а также развлекательный центр «Маракана». Взрослым доступны тир «Арсенал». Магазины и сервисы В ТРЦ РИО представлен широкий выбор магазинов одежды, обуви и аксессуаров: Modis, Kari, Sweet kids, Klever, Liberty, а также бутики кожгалантереи и ювелирных украшений «САМОЦВЕТЫ», «Аквамарин», «585*Золотой». Для тех, кто ищет электронику и гаджеты, работают салоны «МТС», «МегаФон-Yota», RBT и сервисные центры по ремонту техники. Закупить мебель и товаров для дома можно в магазинах «Много мебели», «Диван и тумба», «Сервис мебель», «Askona» и других. Также здесь есть банкоматы «СберБанка», «Альфа-Банка», «ВТБ», пункты выдачи интернет-заказов Ozon, Boxberry, «Яндекс Маркет», мастерские по ремонту техники, изготовлению ключей, оптики и аптеки. Для автомобилистов предусмотрена парковка. Здесь же работает ногтевая студия Be Queen, студии красоты и парикмахерские. Торгово-развлекательный центр «Пушкинский» ТРЦ «Пушкинский» имеет наилучшую доступность жителей центральной части Кургана. Он также пользуется популярностью у горожан благодаря широкому выбору магазинов, кафе и развлечений для всей семьи. Работает ТРЦ ежедневно с 9:00 до 24:00. Развлечения и досуг На третьем этаже работает кинотеатр Pushka, а также боулинг-центр Pushka, детская игротека «Арлекино», клуб виртуальной реальности и аттракционы 7D-кино. Для любителей активного отдыха — лазертаг-клуб. Фуд-корт на третьем этаже предлагает блюда на любой вкус: пицца, бургеры, салаты, супы, крылышки, кесадилья, картофель-фри, суши, вторые блюда и десерты. Среди популярных точек: «Мега блин», «Саквеби» (грузинская кухня), «Тодасе» (суши-бар), Megawok (азиатская лапша), а также кофейни и фреш-бары. Магазины и сервисы В «Пушкинском» представлены десятки магазинов известных брендов. Любители электроники могут выбрать гаджеты и аксессуары в салонах «МТС», «МегаФон-Yota», Pro case, «Техногиг» и DNS. Для ценителей моды работают Gloria Jeans, O»stin, Westland, Conseptoria, а за качественной обувью можно заглянуть в Ecco. Ювелирные изделия и аксессуары представлены в салонах «Чароит», «Самоцветы» и Zeithaus. Товары для дома предлагают мебельные салоны «Диван и тумба», «Кредо мебель», «Комфорт-Мебель». Также есть магазины оптики «Все Оптика», Best vision, магазин зоотоваров ZooLunch и даже химчистка. Для детей действуют магазины игрушек и товаров для праздника. На территории ТРЦ расположены банкоматы крупнейших банков «СберБанк», «ВТБ», «Альфа-Банк», аптеки, ателье и пункты выдачи интернет-заказов. Для автомобилистов — парковка.

