04 мая 2025

Тюменские школьники решили сдавать ЕГЭ по французскому и китайскому языкам

В Тюменской области более 12 тысяч школьников сдадут ЕГЭ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В регионе организовано 54 пункта для проведения экзаменов
В регионе организовано 54 пункта для проведения экзаменов Фото:

В Тюменской области в этом году ЕГЭ будут сдавать 12 тысяч школьников. Самые популярные предметы у выпускников — обществознание, информатика и биология. По данным регионального департамента образования и науки, некоторые подростки также будут сдавать экзамены по китайскому и французскому языкам.

"Более 12 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в Тюменской области в 2025 году. Самые популярные предметы: обществознание; информатика; биология. Иностранные языки будут сдавать 922 выпускника региона, среди них китайский сдадут девять человек, французский — два", — указано в сообщении инфоцентра регионального правительства.

В регионе организовано 54 пункта для проведения экзаменов. Основной этап сдачи ЕГЭ стартует 23 мая. ЕГЭ также будут сдавать свыше 300 человек, завершивших обучение в предыдущие годы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области в этом году ЕГЭ будут сдавать 12 тысяч школьников. Самые популярные предметы у выпускников — обществознание, информатика и биология. По данным регионального департамента образования и науки, некоторые подростки также будут сдавать экзамены по китайскому и французскому языкам. "Более 12 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в Тюменской области в 2025 году. Самые популярные предметы: обществознание; информатика; биология. Иностранные языки будут сдавать 922 выпускника региона, среди них китайский сдадут девять человек, французский — два", — указано в сообщении инфоцентра регионального правительства. В регионе организовано 54 пункта для проведения экзаменов. Основной этап сдачи ЕГЭ стартует 23 мая. ЕГЭ также будут сдавать свыше 300 человек, завершивших обучение в предыдущие годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...