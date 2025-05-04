Тюменские школьники решили сдавать ЕГЭ по французскому и китайскому языкам

В Тюменской области в этом году ЕГЭ будут сдавать 12 тысяч школьников. Самые популярные предметы у выпускников — обществознание, информатика и биология. По данным регионального департамента образования и науки, некоторые подростки также будут сдавать экзамены по китайскому и французскому языкам.
"Более 12 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в Тюменской области в 2025 году. Самые популярные предметы: обществознание; информатика; биология. Иностранные языки будут сдавать 922 выпускника региона, среди них китайский сдадут девять человек, французский — два", — указано в сообщении инфоцентра регионального правительства.
В регионе организовано 54 пункта для проведения экзаменов. Основной этап сдачи ЕГЭ стартует 23 мая. ЕГЭ также будут сдавать свыше 300 человек, завершивших обучение в предыдущие годы.
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