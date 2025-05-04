04 мая 2025

В Тюменской области резко выросло число мультимиллионеров

В Тюменской области 37 жителей задекларировали доходы свыше 100 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлом году было 19 мультимиллионеров
В прошлом году было 19 мультимиллионеров Фото:

В Тюменской области за год почти в два раза выросло число жителей, задекларировавших доходы свыше 100 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы России по региону.

«Количество лиц, представивших декларации формы 3-НДФЛ, в которых общая сумма дохода заявлена в размере более 100 миллионов рублей, составило 37 человек. В прошлом году таких лиц было 19», — рассказали изданию «РБК Тюмень» в налоговой.

Ранее URA.RU писало, что ни один житель Тюменской области не задекларировал доход в размере больше одного миллиарда рублей по итогам года. Максимальная сумма дохода составила 589 миллионов рублей. 

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В Тюменской области за год почти в два раза выросло число жителей, задекларировавших доходы свыше 100 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы России по региону. «Количество лиц, представивших декларации формы 3-НДФЛ, в которых общая сумма дохода заявлена в размере более 100 миллионов рублей, составило 37 человек. В прошлом году таких лиц было 19», — рассказали изданию «РБК Тюмень» в налоговой. Ранее URA.RU писало, что ни один житель Тюменской области не задекларировал доход в размере больше одного миллиарда рублей по итогам года. Максимальная сумма дохода составила 589 миллионов рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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