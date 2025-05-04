В Тюменской области резко выросло число мультимиллионеров

В Тюменской области за год почти в два раза выросло число жителей, задекларировавших доходы свыше 100 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы России по региону.
«Количество лиц, представивших декларации формы 3-НДФЛ, в которых общая сумма дохода заявлена в размере более 100 миллионов рублей, составило 37 человек. В прошлом году таких лиц было 19», — рассказали изданию «РБК Тюмень» в налоговой.
Ранее URA.RU писало, что ни один житель Тюменской области не задекларировал доход в размере больше одного миллиарда рублей по итогам года. Максимальная сумма дохода составила 589 миллионов рублей.
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