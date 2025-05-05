В Кургане произошло тройное ДТП на шоссе Тюнина. Одна из машин улетела в кювет. Об этом сообщают СМИ.
Редакция URA.RU обратилась в городское отделение ГАИ. «Все по предварительной информации. LADA Vesta движется со стороны Кетово в сторону города, по правой стороне. В попутном направлении двигается Toyota RAV4. Резко Vesta поворачивает направо, в сторону свободы. У них происходит столкновение, ее выносит на встречную полосу, где происходит столкновение с Hyundai Solaris. По предварительной информации водителя Vesta и пассажира увезли в медицинское учреждение», — объяснили в ГАИ.
Ранее на шоссе Тюнина в Кургане уже происходили серьезные ДТП: в одном из случаев водитель ВАЗ-2106 в состоянии алкогольного опьянения врезался в припаркованный LADA Largus, пострадавших тогда не было. Также в апреле на улице 9 Мая в результате тройного столкновения пострадал младенец — тогда авария произошла по вине пьяного водителя Toyota без водительских прав.
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