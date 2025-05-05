На трассе Тюмень — Омск в Тюменском районе машина врезалась в опору освещения и перевернулась. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. В результате аварии травмы получили три человека
«Предварительно, 38-летняя водитель Renault не справилась с управлением автомобиля, он въехал в столб и опрокинулся. В результате ДТП ранения получили трехлетний сын автомобилистки, который находился на переднем сиденье автомобиля в детском удерживающие устройстве, 61-летний пассажир и водитель», — сообщили в пресс-службе.
Всех раненых доставили в медучреждение. Детали ДТП устанавливаются. Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с призывом соблюдать безопасный скоростной режим на загородных дорогах.
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