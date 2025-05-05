На тюменской трассе машина въехала в столб и перевернулась, пострадал трехлетний ребенок. Фото

На трассе Тюмень — Омск авто въехало в столб и опрокинулось
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла в Тюменском районе
Авария произошла в Тюменском районе Фото:

На трассе Тюмень — Омск в Тюменском районе машина врезалась в опору освещения и перевернулась. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. В результате аварии травмы получили три человека

«Предварительно, 38-летняя водитель Renault не справилась с управлением автомобиля, он въехал в столб и опрокинулся. В результате ДТП ранения получили трехлетний сын автомобилистки, который находился на переднем сиденье автомобиля в детском удерживающие устройстве, 61-летний пассажир и водитель», — сообщили в пресс-службе.

Всех раненых доставили в медучреждение. Детали ДТП устанавливаются. Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с призывом соблюдать безопасный скоростной режим на загородных дорогах.

Машина перевернулась.
Машина перевернулась.
Фото:

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На трассе Тюмень — Омск в Тюменском районе машина врезалась в опору освещения и перевернулась. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. В результате аварии травмы получили три человека «Предварительно, 38-летняя водитель Renault не справилась с управлением автомобиля, он въехал в столб и опрокинулся. В результате ДТП ранения получили трехлетний сын автомобилистки, который находился на переднем сиденье автомобиля в детском удерживающие устройстве, 61-летний пассажир и водитель», — сообщили в пресс-службе. Всех раненых доставили в медучреждение. Детали ДТП устанавливаются. Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с призывом соблюдать безопасный скоростной режим на загородных дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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