В Катайском округе (Курганская область) стартовал капитальный ремонт Народного дома, который местные жители знают как Дом пионеров. Об этом сообщил глава округа Глеб Морозов в своем telegram-канале.
По словам чиновника, восстановление здания стало возможным благодаря поддержке губернатора региона Вадима Шумкова. «В первую очередь подрядчик очистил от мусора помещение, сейчас уже приступил к укреплению фундамента. На очереди — ремонт кровли и окон, оштукатуривание стен и другие виды работ. Это первый этап капремонта, который завершится в текущем году», — подчеркнул глава округа.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области отреставрируют церковь, которую расписывали ученики художника Васнецова. На ремонт направили 20 миллионов рублей.
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