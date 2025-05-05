В курганском округе начался капремонт Народного дома. Фото

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Начался первый этап капремонта (архивное фото)
Начался первый этап капремонта (архивное фото) Фото:

В Катайском округе (Курганская область) стартовал капитальный ремонт Народного дома, который местные жители знают как Дом пионеров. Об этом сообщил глава округа Глеб Морозов в своем telegram-канале.

Первый этап капремонта
Первый этап капремонта
Фото:

По словам чиновника, восстановление здания стало возможным благодаря поддержке губернатора региона Вадима Шумкова. «В первую очередь подрядчик очистил от мусора помещение, сейчас уже приступил к укреплению фундамента. На очереди — ремонт кровли и окон, оштукатуривание стен и другие виды работ. Это первый этап капремонта, который завершится в текущем году», — подчеркнул глава округа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области отреставрируют церковь, которую расписывали ученики художника Васнецова. На ремонт направили 20 миллионов рублей.

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В Катайском округе (Курганская область) стартовал капитальный ремонт Народного дома, который местные жители знают как Дом пионеров. Об этом сообщил глава округа Глеб Морозов в своем telegram-канале. По словам чиновника, восстановление здания стало возможным благодаря поддержке губернатора региона Вадима Шумкова. «В первую очередь подрядчик очистил от мусора помещение, сейчас уже приступил к укреплению фундамента. На очереди — ремонт кровли и окон, оштукатуривание стен и другие виды работ. Это первый этап капремонта, который завершится в текущем году», — подчеркнул глава округа. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области отреставрируют церковь, которую расписывали ученики художника Васнецова. На ремонт направили 20 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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