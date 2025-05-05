В Тюмени сотрудники полиции в ходе рейдов по ночным заведениям выявили девять нелегальных мигрантов, а также задержали мужчину за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в МВД Медиа.
«В результате рейдов полицейские выявили среди посетителей заведений и задержали девять иностранных граждан, которые незаконно находились на территории нашей страны. При этом у четверых из нелегалов это нарушение выразилось в отсутствии правоустанавливающих документов, за что по решению суда они будут выдворены из России», — указано в сообщении.
Кроме того, в одном из заведений полицейские обратили внимание на мужчину, который при виде сотрудников правоохранительных органов начал нецензурно выражаться. Его задержали.
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