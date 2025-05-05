Тюменские силовики задержали в клубах девять нелегалов. Видео

Тюменские полицейские задержали в ночных заведениях девять нелегальных мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Также задержали мужчину за мелкое хулиганство
Также задержали мужчину за мелкое хулиганство Фото:

В Тюмени сотрудники полиции в ходе рейдов по ночным заведениям выявили девять нелегальных мигрантов, а также задержали мужчину за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в МВД Медиа.

«В результате рейдов полицейские выявили среди посетителей заведений и задержали девять иностранных граждан, которые незаконно находились на территории нашей страны. При этом у четверых из нелегалов это нарушение выразилось в отсутствии правоустанавливающих документов, за что по решению суда они будут выдворены из России», — указано в сообщении.

Кроме того, в одном из заведений полицейские обратили внимание на мужчину, который при виде сотрудников правоохранительных органов начал нецензурно выражаться. Его задержали.

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В Тюмени сотрудники полиции в ходе рейдов по ночным заведениям выявили девять нелегальных мигрантов, а также задержали мужчину за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в МВД Медиа. «В результате рейдов полицейские выявили среди посетителей заведений и задержали девять иностранных граждан, которые незаконно находились на территории нашей страны. При этом у четверых из нелегалов это нарушение выразилось в отсутствии правоустанавливающих документов, за что по решению суда они будут выдворены из России», — указано в сообщении. Кроме того, в одном из заведений полицейские обратили внимание на мужчину, который при виде сотрудников правоохранительных органов начал нецензурно выражаться. Его задержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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