В Тюмени выпадет снег

Снегодождь тюменцам придется терпеть в пятницу и субботу
В Тюмени в ночь на 11 октября начнется снег с дождем, осадки продолжатся и вечером 11 октября. Такие данные представлены на сервисе «Яндекс Погода».
«Тюмень, пятница 10 октября. Ночью дождь со снегом, температура воздуха +3, ощущается как 0 градусов», — следует из данных сервиса.
Такие же осадки ожидаются и в субботу 11 октября. По прогнозу, снег начнется вечером и, по ощущениям, на улице будет около -3.
