Тюменский депутат облдумы вошел в состав президентского совета

Депутат тюменской областной думы и первый вице-президент организации «Опора России» Эдуард Омаров вошел в состав президентского совета. Указ главы государства Владимира Путина опубликован на портале правовой информации
«Внести в состав Национального совета при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям следующие изменения. Включить в состав Совета следующих лиц: Омаров Эдуард Закирович первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства „Опора России“ (по согласованию)», — указано в документе.
Омаров является членом фракции «Единая Россия» Тюменской областной Думы. В 1981 году он окончил школу в Баку и переехал в Тюмень. В 1991 году получил первое высшее образование в Тюменском Индустриальном Институте, второе высшее — в 2007 году в Тюменском государственном университете. В 2016 году стал вице-президентом организации «Опора России».
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