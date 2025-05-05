Тюменский депутат облдумы вошел в состав президентского совета

Депутат тюменской облдумы Эдуард Омаров вошел в состав президентского совета
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В 2016 году Омаров стал вице-президентом организации «Опора России»
В 2016 году Омаров стал вице-президентом организации «Опора России» Фото:

Депутат тюменской областной думы и первый вице-президент организации «Опора России» Эдуард Омаров вошел в состав президентского совета. Указ главы государства Владимира Путина опубликован на портале правовой информации

«Внести в состав Национального совета при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям следующие изменения. Включить в состав Совета следующих лиц: Омаров Эдуард Закирович первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства „Опора России“ (по согласованию)», — указано в документе.

Омаров является членом фракции «Единая Россия» Тюменской областной Думы. В 1981 году он окончил школу в Баку и переехал в Тюмень. В 1991 году получил первое высшее образование в Тюменском Индустриальном Институте, второе высшее — в 2007 году в Тюменском государственном университете. В 2016 году стал вице-президентом организации «Опора России».

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Депутат тюменской областной думы и первый вице-президент организации «Опора России» Эдуард Омаров вошел в состав президентского совета. Указ главы государства Владимира Путина опубликован на портале правовой информации «Внести в состав Национального совета при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям следующие изменения. Включить в состав Совета следующих лиц: Омаров Эдуард Закирович первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства „Опора России“ (по согласованию)», — указано в документе. Омаров является членом фракции «Единая Россия» Тюменской областной Думы. В 1981 году он окончил школу в Баку и переехал в Тюмень. В 1991 году получил первое высшее образование в Тюменском Индустриальном Институте, второе высшее — в 2007 году в Тюменском государственном университете. В 2016 году стал вице-президентом организации «Опора России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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