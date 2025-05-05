05 мая 2025

В Кургане интересно: в парке на День Победы пройдет исторический квест

В курганском парке Победы 9 мая состоится квест
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Квест посвящен событиям Великой Отечественной войны
Квест посвящен событиям Великой Отечественной войны Фото:

В Кургане 9 мая состоится квест по парку Победы, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает туристско-информационный центр города.

Участников приглашают собраться в парке Победы в 12:00. Квест бесплатный и рассчитан на широкий круг участников, возрастное ограничение — шесть лет и старше. «Приглашаем 9 мая в 12:00 принять участие в квесте по парку Победы — месту, которое хранит историческую память о самоотверженных подвигах зауральцев. Это возможность обратиться к нашей истории, узнать о событиях и героях Великой Отечественной войны», — сообщает туристско-информационный центр.

Ранее в Кургане уже проходили бесплатные экскурсии по парку Победы, посвященные исторической роли города в годы Великой Отечественной войны. В преддверии 80-летия Победы в Кургане активно приводят в порядок мемориальные объекты и украшают городскую инфраструктуру победной символикой, чтобы укрепить память о подвигах предков и создать праздничную атмосферу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане 9 мая состоится квест по парку Победы, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает туристско-информационный центр города. Участников приглашают собраться в парке Победы в 12:00. Квест бесплатный и рассчитан на широкий круг участников, возрастное ограничение — шесть лет и старше. «Приглашаем 9 мая в 12:00 принять участие в квесте по парку Победы — месту, которое хранит историческую память о самоотверженных подвигах зауральцев. Это возможность обратиться к нашей истории, узнать о событиях и героях Великой Отечественной войны», — сообщает туристско-информационный центр. Ранее в Кургане уже проходили бесплатные экскурсии по парку Победы, посвященные исторической роли города в годы Великой Отечественной войны. В преддверии 80-летия Победы в Кургане активно приводят в порядок мемориальные объекты и украшают городскую инфраструктуру победной символикой, чтобы укрепить память о подвигах предков и создать праздничную атмосферу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...