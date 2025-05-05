В Кургане интересно: в парке на День Победы пройдет исторический квест

В Кургане 9 мая состоится квест по парку Победы, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает туристско-информационный центр города.
Участников приглашают собраться в парке Победы в 12:00. Квест бесплатный и рассчитан на широкий круг участников, возрастное ограничение — шесть лет и старше. «Приглашаем 9 мая в 12:00 принять участие в квесте по парку Победы — месту, которое хранит историческую память о самоотверженных подвигах зауральцев. Это возможность обратиться к нашей истории, узнать о событиях и героях Великой Отечественной войны», — сообщает туристско-информационный центр.
Ранее в Кургане уже проходили бесплатные экскурсии по парку Победы, посвященные исторической роли города в годы Великой Отечественной войны. В преддверии 80-летия Победы в Кургане активно приводят в порядок мемориальные объекты и украшают городскую инфраструктуру победной символикой, чтобы укрепить память о подвигах предков и создать праздничную атмосферу.
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