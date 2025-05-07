Студенты Курганского госуниверситета помогли восстановить кашпо с цветами на Кировском мосту и подготовили площадку под газон на берегу реки Битевки. Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити».
«Сегодня 250 саженцев петуний из Ботанического сада КГУ рассадили по кашпо и укрепили на мосту студенты университета», — пишет tg-канал. Кроме того, представители Лесниковского филиала вуза приняли участие в подготовке площадки под будущий газон на месте бывших частных домов вдоль ЦПКиО. Студенты убрали мусор, выровняли грунт и подготовили территорию к следующему этапу работ.
Ранее URA.RU сообщало, что на Кировском мосту украли цветы. Камеры зафиксировали одну из жительниц, которая их выкапывала.
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