Курганские студенты посадили новые цветы на Кировском мосту. Фото

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250 саженцев петуний из Ботанического сада КГУ рассадили по кашпо (архивное фото)
250 саженцев петуний из Ботанического сада КГУ рассадили по кашпо (архивное фото) Фото:

Студенты Курганского госуниверситета помогли восстановить кашпо с цветами на Кировском мосту и подготовили площадку под газон на берегу реки Битевки. Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити».

«Сегодня 250 саженцев петуний из Ботанического сада КГУ рассадили по кашпо и укрепили на мосту студенты университета», — пишет tg-канал. Кроме того, представители Лесниковского филиала вуза приняли участие в подготовке площадки под будущий газон на месте бывших частных домов вдоль ЦПКиО. Студенты убрали мусор, выровняли грунт и подготовили территорию к следующему этапу работ.

Ранее URA.RU сообщало, что на Кировском мосту украли цветы. Камеры зафиксировали одну из жительниц, которая их выкапывала.

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Студенты Курганского госуниверситета помогли восстановить кашпо с цветами на Кировском мосту и подготовили площадку под газон на берегу реки Битевки. Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити». «Сегодня 250 саженцев петуний из Ботанического сада КГУ рассадили по кашпо и укрепили на мосту студенты университета», — пишет tg-канал. Кроме того, представители Лесниковского филиала вуза приняли участие в подготовке площадки под будущий газон на месте бывших частных домов вдоль ЦПКиО. Студенты убрали мусор, выровняли грунт и подготовили территорию к следующему этапу работ. Ранее URA.RU сообщало, что на Кировском мосту украли цветы. Камеры зафиксировали одну из жительниц, которая их выкапывала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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