06 мая 2025

В Кургане на Кировском мосту украли цветы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цветы выкопала местная жительница (архивное фото)
Цветы выкопала местная жительница (архивное фото) Фото:

Врип главы города Кургана Антон Науменко заявил о случаях вандализма на Кировском мосту, где были похищены цветы из установленных к майским праздникам кашпо. Об этом он сообщил в telegram-канале «Город Курган».

По словам Науменко, по факту произошедшего уже подано заявление в полицию, а правоохранительные органы проводят проверку. «К майским праздникам мы разместили кашпо с цветами на Кировском мосту, чтобы горожанам было приятно прогуливаться по набережной, а уже через день часть цветов оказалась выкопана и похищена, причем некоторые цветы унесли вместе с кашпо. Бдительность горожан и камеры зафиксировали одну из жительниц, которая выкапывала цветы», — сообщил Науменко. Он также призвал жителей Кургана не оставаться равнодушными и беречь благоустроенные территории.

Ранее в Кургане в преддверии майских праздников были усилены меры безопасности: полиция совместно с администрацией города организовала дополнительные патрули, установила контрольно-пропускные пункты и ввела ограничения на движение транспорта для предотвращения правонарушений во время массовых мероприятий. Подобные меры уже применялись на других городских событиях, включая Пасху и автопробег «Диктант Победы».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врип главы города Кургана Антон Науменко заявил о случаях вандализма на Кировском мосту, где были похищены цветы из установленных к майским праздникам кашпо. Об этом он сообщил в telegram-канале «Город Курган». По словам Науменко, по факту произошедшего уже подано заявление в полицию, а правоохранительные органы проводят проверку. «К майским праздникам мы разместили кашпо с цветами на Кировском мосту, чтобы горожанам было приятно прогуливаться по набережной, а уже через день часть цветов оказалась выкопана и похищена, причем некоторые цветы унесли вместе с кашпо. Бдительность горожан и камеры зафиксировали одну из жительниц, которая выкапывала цветы», — сообщил Науменко. Он также призвал жителей Кургана не оставаться равнодушными и беречь благоустроенные территории. Ранее в Кургане в преддверии майских праздников были усилены меры безопасности: полиция совместно с администрацией города организовала дополнительные патрули, установила контрольно-пропускные пункты и ввела ограничения на движение транспорта для предотвращения правонарушений во время массовых мероприятий. Подобные меры уже применялись на других городских событиях, включая Пасху и автопробег «Диктант Победы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...