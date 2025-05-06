Врип главы города Кургана Антон Науменко заявил о случаях вандализма на Кировском мосту, где были похищены цветы из установленных к майским праздникам кашпо. Об этом он сообщил в telegram-канале «Город Курган».
По словам Науменко, по факту произошедшего уже подано заявление в полицию, а правоохранительные органы проводят проверку. «К майским праздникам мы разместили кашпо с цветами на Кировском мосту, чтобы горожанам было приятно прогуливаться по набережной, а уже через день часть цветов оказалась выкопана и похищена, причем некоторые цветы унесли вместе с кашпо. Бдительность горожан и камеры зафиксировали одну из жительниц, которая выкапывала цветы», — сообщил Науменко. Он также призвал жителей Кургана не оставаться равнодушными и беречь благоустроенные территории.
Ранее в Кургане в преддверии майских праздников были усилены меры безопасности: полиция совместно с администрацией города организовала дополнительные патрули, установила контрольно-пропускные пункты и ввела ограничения на движение транспорта для предотвращения правонарушений во время массовых мероприятий. Подобные меры уже применялись на других городских событиях, включая Пасху и автопробег «Диктант Победы».
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