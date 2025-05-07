Житель Курганской области напился и насмерть забил знакомую табуретом

Житель Куртамышского округа (Курганская область) обвиняется в том, что насмерть забил свою знакомую. Выпив накануне майских праздников, мужчина сначала распустил руки, а затем бил женщину табуреткой по голове. От полученных травм женщина скончалась. Об этом сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«В Куртамыше суд рассмотрел ходатайство о мере пресечения мужчине, который умышленно нанес знакомой удары, в том числе табуретом», — рассказали источники. Побои случились вечером 29 апреля. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
Данные подтвердились судебной информацией. Районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 49-летнему местному жителю. По данным следствия, выпивший обвиняемый нанес не менее пяти ударов женщине по голове, в том числе табуретом. Суд отправил обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом в СИЗО на два месяца.
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