07 мая 2025

В Салехарде более тысячи жителей вышли на уборку города

© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник состоялся 7 мая
Субботник состоялся 7 мая Фото:

В Салехарде прошел первый в этом году общегородской субботник, участие в котором приняли более тысячи человек. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский на своей официальной странице в соцсетях.

«Первый в этом году общегородской субботник успешно состоялся. Благодарю всех неравнодушных салехардцев, кто присоединился к наведению порядка на улицах Салехарда — всего более тысячи человек», — отметил Титовский в своем telegram-канале.

Он добавил, что участие в большой уборке приняли работники городских и окружных структур, детских садов и школ, предприниматели и просто неравнодушные горожане. Всего было собрано порядка 140 кубических метров мусора.

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В Салехарде прошел первый в этом году общегородской субботник, участие в котором приняли более тысячи человек. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский на своей официальной странице в соцсетях. «Первый в этом году общегородской субботник успешно состоялся. Благодарю всех неравнодушных салехардцев, кто присоединился к наведению порядка на улицах Салехарда — всего более тысячи человек», — отметил Титовский в своем telegram-канале. Он добавил, что участие в большой уборке приняли работники городских и окружных структур, детских садов и школ, предприниматели и просто неравнодушные горожане. Всего было собрано порядка 140 кубических метров мусора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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