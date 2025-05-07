В Салехарде более тысячи жителей вышли на уборку города

В Салехарде прошел первый в этом году общегородской субботник, участие в котором приняли более тысячи человек. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский на своей официальной странице в соцсетях.
«Первый в этом году общегородской субботник успешно состоялся. Благодарю всех неравнодушных салехардцев, кто присоединился к наведению порядка на улицах Салехарда — всего более тысячи человек», — отметил Титовский в своем telegram-канале.
Он добавил, что участие в большой уборке приняли работники городских и окружных структур, детских садов и школ, предприниматели и просто неравнодушные горожане. Всего было собрано порядка 140 кубических метров мусора.
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