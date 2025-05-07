07 мая 2025

В курганском округе жители устроили забег и распевали военные песни. Видео

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В Частоозерье курганцы бегали и пели песни военных лет
В Частоозерье курганцы бегали и пели песни военных лет Фото:
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День Победы-2025 в Кургане

В Частоозерском районе Курганской области прошел легкоатлетический забег, посвященный Дню Победы. Этим поделился депутат Госдумы Александр Ильтяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

В сообщении отмечается, что участники пробега двигались по улицам с патриотическими лозунгами: «За Победу!», «Да здравствует российская армия!», «За Родину!», «Победа будет за нами!». «С таким задором бежали в легкоатлетическом пробеге сегодня в Частоозерье, распевая песни военных лет», — пишет Ильтяков.

Мероприятие собрало местных жителей, которые, несмотря на дождливую и прохладную погоду, вышли на старт, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны. Со слов Ильтякова, многие из них отмечали чувство гордости за Родину и желание сохранить историческую память для будущих поколений. Организаторы также добавили, что подобные патриотические мероприятия продолжат проводить ежегодно, чтобы поддерживать дух единства и уважения к истории страны.

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В Частоозерском районе Курганской области прошел легкоатлетический забег, посвященный Дню Победы. Этим поделился депутат Госдумы Александр Ильтяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».  В сообщении отмечается, что участники пробега двигались по улицам с патриотическими лозунгами: «За Победу!», «Да здравствует российская армия!», «За Родину!», «Победа будет за нами!». «С таким задором бежали в легкоатлетическом пробеге сегодня в Частоозерье, распевая песни военных лет», — пишет Ильтяков. Мероприятие собрало местных жителей, которые, несмотря на дождливую и прохладную погоду, вышли на старт, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны. Со слов Ильтякова, многие из них отмечали чувство гордости за Родину и желание сохранить историческую память для будущих поколений. Организаторы также добавили, что подобные патриотические мероприятия продолжат проводить ежегодно, чтобы поддерживать дух единства и уважения к истории страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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