В Частоозерском районе Курганской области прошел легкоатлетический забег, посвященный Дню Победы. Этим поделился депутат Госдумы Александр Ильтяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении отмечается, что участники пробега двигались по улицам с патриотическими лозунгами: «За Победу!», «Да здравствует российская армия!», «За Родину!», «Победа будет за нами!». «С таким задором бежали в легкоатлетическом пробеге сегодня в Частоозерье, распевая песни военных лет», — пишет Ильтяков.
Мероприятие собрало местных жителей, которые, несмотря на дождливую и прохладную погоду, вышли на старт, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны. Со слов Ильтякова, многие из них отмечали чувство гордости за Родину и желание сохранить историческую память для будущих поколений. Организаторы также добавили, что подобные патриотические мероприятия продолжат проводить ежегодно, чтобы поддерживать дух единства и уважения к истории страны.
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