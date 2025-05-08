Во время Парада Победы в центре Тюмени начались проблемы с мобильной связью: у многих горожан перестал работать интернет. Об этом с места событий сообщает журналист URA.RU.
«Многие жалуются на то, что перестал работать мобильный интернет. Невозможно отправить фото, видео. Даже просто переписываться в мессенджерах проблематично. При этом, на ул. Республики есть „островки“, где связь работает нормально. Ходят слухи, что в центре работают „глушилки“, — сообщил корреспондент агентства.
О том, что во время празднования 80-й годовщины Великой Победы будет ограничена работа мобильной связи официально не сообщалось. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
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