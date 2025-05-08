08 мая 2025

В центре Тюмени начались проблемы с мобильной связью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У многих перестал работать мобильный интернет
У многих перестал работать мобильный интернет Фото:

Во время Парада Победы в центре Тюмени начались проблемы с мобильной связью: у многих горожан перестал работать интернет. Об этом с места событий сообщает журналист URA.RU.

«Многие жалуются на то, что перестал работать мобильный интернет. Невозможно отправить фото, видео. Даже просто переписываться в мессенджерах проблематично. При этом, на ул. Республики есть „островки“, где связь работает нормально. Ходят слухи, что в центре работают „глушилки“, — сообщил корреспондент агентства.

О том, что во время празднования 80-й годовщины Великой Победы будет ограничена работа мобильной связи официально не сообщалось. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время Парада Победы в центре Тюмени начались проблемы с мобильной связью: у многих горожан перестал работать интернет. Об этом с места событий сообщает журналист URA.RU. «Многие жалуются на то, что перестал работать мобильный интернет. Невозможно отправить фото, видео. Даже просто переписываться в мессенджерах проблематично. При этом, на ул. Республики есть „островки“, где связь работает нормально. Ходят слухи, что в центре работают „глушилки“, — сообщил корреспондент агентства. О том, что во время празднования 80-й годовщины Великой Победы будет ограничена работа мобильной связи официально не сообщалось. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...