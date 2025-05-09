С собой только пол-литра: напитки забирают у курганцев на КПП возле площади Ленина

На контрольно-пропускных пунктах возле площади Ленина в Кургане у жителей забирают напитки и воду, если объем бутылки больше 0,5 литра. Такое правило действует для всех, кто проходит через металлорамки, сообщает корреспондент URA.RU.
«Возле металлорамок на контрольно-пропускных пунктах курганцы оставляют бутылки с напитками и водой объемом больше 0,5 литра. Большее количество проносить запрещено», — рассказал корреспондент URA.RU. Журналист снял на видео, как у перекрестка улиц Ленина и Гоголя люди складывают свои бутылки рядом с пунктом досмотра.
Ранее в администрации Кургана сообщали, что на время массовых мероприятий, включая празднование 9 Мая, проход на площадь Ленина, в Горсад и ЦПКиО будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с металлорамками. В список запрещенных к проносу предметов входят любые стеклянные емкости и другое.
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