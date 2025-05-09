С собой только пол-литра: напитки забирают у курганцев на КПП возле площади Ленина

В Кургане жителям не разрешают проносить бутылки с водой через металлодетекторы
© Служба новостей «URA.RU»
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На пунктах КПП в День Победы в Кургане ограничение по объему напитков
На пунктах КПП в День Победы в Кургане ограничение по объему напитков Фото:
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На контрольно-пропускных пунктах возле площади Ленина в Кургане у жителей забирают напитки и воду, если объем бутылки больше 0,5 литра. Такое правило действует для всех, кто проходит через металлорамки, сообщает корреспондент URA.RU.

«Возле металлорамок на контрольно-пропускных пунктах курганцы оставляют бутылки с напитками и водой объемом больше 0,5 литра. Большее количество проносить запрещено», — рассказал корреспондент URA.RU. Журналист снял на видео, как у перекрестка улиц Ленина и Гоголя люди складывают свои бутылки рядом с пунктом досмотра.

Ранее в администрации Кургана сообщали, что на время массовых мероприятий, включая празднование 9 Мая, проход на площадь Ленина, в Горсад и ЦПКиО будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с металлорамками. В список запрещенных к проносу предметов входят любые стеклянные емкости и другое. 

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На контрольно-пропускных пунктах возле площади Ленина в Кургане у жителей забирают напитки и воду, если объем бутылки больше 0,5 литра. Такое правило действует для всех, кто проходит через металлорамки, сообщает корреспондент URA.RU. «Возле металлорамок на контрольно-пропускных пунктах курганцы оставляют бутылки с напитками и водой объемом больше 0,5 литра. Большее количество проносить запрещено», — рассказал корреспондент URA.RU. Журналист снял на видео, как у перекрестка улиц Ленина и Гоголя люди складывают свои бутылки рядом с пунктом досмотра. Ранее в администрации Кургана сообщали, что на время массовых мероприятий, включая празднование 9 Мая, проход на площадь Ленина, в Горсад и ЦПКиО будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с металлорамками. В список запрещенных к проносу предметов входят любые стеклянные емкости и другое. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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