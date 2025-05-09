Пункт набора на службу по контракту открыли в Горсаду Кургана. Видео

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На столе у пункта лежат автоматы и армейское снаряжение
На столе у пункта лежат автоматы и армейское снаряжение Фото:
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День Победы-2025 в Кургане

В Кургане в Горсаду 9 мая открыли пункт набора на службу по контракту. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту», — написано на палатке. На столе у пункта лежат автоматы и армейское снаряжение. Рядом ходят военные.

Ранее URA.RU сообщало, что в Горсаду организовали арт-реконструкцию ко Дню Победы. В течение дня на территории будут работать праздничные интерактивные площадки от государственных учреждений Курганской области.

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В Кургане в Горсаду 9 мая открыли пункт набора на службу по контракту. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту», — написано на палатке. На столе у пункта лежат автоматы и армейское снаряжение. Рядом ходят военные. Ранее URA.RU сообщало, что в Горсаду организовали арт-реконструкцию ко Дню Победы. В течение дня на территории будут работать праздничные интерактивные площадки от государственных учреждений Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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