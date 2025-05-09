На столе у пункта лежат автоматы и армейское снаряжение
новость из сюжетаДень Победы-2025 в Кургане
В Кургане в Горсаду 9 мая открыли пункт набора на службу по контракту. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту», — написано на палатке. На столе у пункта лежат автоматы и армейское снаряжение. Рядом ходят военные.
Ранее URA.RU сообщало, что в Горсаду организовали арт-реконструкцию ко Дню Победы. В течение дня на территории будут работать праздничные интерактивные площадки от государственных учреждений Курганской области.
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