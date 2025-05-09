В Кургане снизилось число участников «Бессмертного полка»

В Кургане снизилось количество участников традиционного шествия «Бессмертного полка». В этом году в «Бессмертном полку» прошли 10 тысяч человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора Курганской области.
«Акция „Бессмертный полк“ собрала в Кургане, получившем в этом году звание „Город трудовой доблести“, 10 тысяч участников», — подчеркнули в пресс-службе главы региона. В ведомстве отметили, что несмотря на значимость юбилейной даты, число участников оказалось ниже по сравнению с прошлыми годами. Согласно информации, предоставленной УМВД России по Курганской области, количество зрителей, следивших за прохождением колонны участников акции, составило три тысячи человек.
В прошлом году акция «Бессмертный полк» в Кургане проходила в онлайн-формате из соображений безопасности, а массовые шествия возобновились только в юбилейный, 80-й год Победы. Традиция проведения «Бессмертного полка» в городе началась в 2013 году, когда по центральной площади с портретами фронтовиков прошли более полутора тысяч человек, а в наиболее массовом шествии 2022 года участвовало около 63 тысяч жителей региона.
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