Курганская поэтесса вдохновилась подвигами своего деда и написала песню для «Первого канала». Видео

Курганская поэтесса Фомина сочинила слова для песни «Я обязательно вернусь»
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Песню исполнили Олег Шаумаров и Лиза Долженкова
Песню исполнили Олег Шаумаров и Лиза Долженкова Фото:
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День Победы-2025 в Кургане

Песню на стихи курганской поэтессы Ларисы Фоминой «Я обязательно вернусь» исполнили в эфире «Первого канала» в честь Дня Победы. Поэтесса вспоминает, что строки легли в основу композиции неслучайно: именно эти слова часто повторял ее дед, солдат Великой Отечественной войны, в письмах домой. Об этом Фомина сообщила на своей странице в социальных сетях.

Песню исполнили Олег Шаумаров и Лиза Долженкова на праздничном концерте в Кремле 8 марта 2024 года. «Всех с праздником Великой Победы! Слова „Я обязательно вернусь“ писал мой погибший дед Иван Жеванов в каждом своем письме маме. Он пал освобождая от фашистов Эстонию в 1944 году. Ивану было всего лишь 22 года», — написала Лариса Фомина сегодня в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что Лариса Фомина написала стихи для песни Юлии Савичевой с нового альбома. Трек называется «Чувства».

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Песню на стихи курганской поэтессы Ларисы Фоминой «Я обязательно вернусь» исполнили в эфире «Первого канала» в честь Дня Победы. Поэтесса вспоминает, что строки легли в основу композиции неслучайно: именно эти слова часто повторял ее дед, солдат Великой Отечественной войны, в письмах домой. Об этом Фомина сообщила на своей странице в социальных сетях. Песню исполнили Олег Шаумаров и Лиза Долженкова на праздничном концерте в Кремле 8 марта 2024 года. «Всех с праздником Великой Победы! Слова „Я обязательно вернусь“ писал мой погибший дед Иван Жеванов в каждом своем письме маме. Он пал освобождая от фашистов Эстонию в 1944 году. Ивану было всего лишь 22 года», — написала Лариса Фомина сегодня в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что Лариса Фомина написала стихи для песни Юлии Савичевой с нового альбома. Трек называется «Чувства».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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