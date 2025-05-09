Песню на стихи курганской поэтессы Ларисы Фоминой «Я обязательно вернусь» исполнили в эфире «Первого канала» в честь Дня Победы. Поэтесса вспоминает, что строки легли в основу композиции неслучайно: именно эти слова часто повторял ее дед, солдат Великой Отечественной войны, в письмах домой. Об этом Фомина сообщила на своей странице в социальных сетях.
Песню исполнили Олег Шаумаров и Лиза Долженкова на праздничном концерте в Кремле 8 марта 2024 года. «Всех с праздником Великой Победы! Слова „Я обязательно вернусь“ писал мой погибший дед Иван Жеванов в каждом своем письме маме. Он пал освобождая от фашистов Эстонию в 1944 году. Ивану было всего лишь 22 года», — написала Лариса Фомина сегодня в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что Лариса Фомина написала стихи для песни Юлии Савичевой с нового альбома. Трек называется «Чувства».
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