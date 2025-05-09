На главной набережной Тюмени отгремел салют. Фоторепортаж

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Салют традиционно прошел на набережной
Салют традиционно прошел на набережной Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Финальным аккордом празднования 80-летия Великой Победы в Тюмени стал салют. Кадрами с места событий поделился корреспондент URA.RU.

Жители и гости столицы Тюменской области собрались на набережной реки Туры. Тысячи зрителей наблюдали за яркими залпами.

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Финальным аккордом празднования 80-летия Великой Победы в Тюмени стал салют. Кадрами с места событий поделился корреспондент URA.RU. Жители и гости столицы Тюменской области собрались на набережной реки Туры. Тысячи зрителей наблюдали за яркими залпами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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