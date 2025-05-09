Салют традиционно прошел на набережной
новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
Финальным аккордом празднования 80-летия Великой Победы в Тюмени стал салют. Кадрами с места событий поделился корреспондент URA.RU.
Жители и гости столицы Тюменской области собрались на набережной реки Туры. Тысячи зрителей наблюдали за яркими залпами.
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