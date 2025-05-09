09 мая 2025

В курганском селе появился «проклятый» перекресток, где в третий раз сбили мотоциклиста. Фото

В курганском райцентре Белозерское сбили третьего мотоциклиста за две недели
© Служба новостей «URA.RU»
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Мотоциклист попал в аварию
Мотоциклист попал в аварию Фото:

В райцентре Белозерское в Курганской области снова сбили мотоциклиста на перекрестке. Это уже третье ДТП за последнее время с участием мототехники на этом месте. Про аварию сообщили местные жители.

«В селе Белозерском 10 мая утром произошло ДТП на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова. Автомобиль скрылся с места аварии», — сообщается в telegram-канале «ИС Белозерское». О пострадавших нет сведений. Авария третья по счету за две недели. На фото с места событий видно, как на дороге стоит машина ГАИ, а рядом валяется питбайк.

Ранее глава Белозерского округа Наталья Богданова обращалась к родителям, чьи дети нарушают правила дорожного движения, катаясь на питбайках и квадроциклах по улицам села. Юные нарушители попали на записи видеокамер. Глава просила родителей провести беседы с подростками.

В областное ГАИ направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Первое ДТП с питбайком в Белозерском произошло на улице Карла Маркса в конце апреля. Молодой мотогонщик не справился с управлением и врезался в припаркованную иномарку. Затем там же мотоциклист влетел в легковой автомобиль «Ока». ГАИ проводила проверку по фактам аварий. В первом случае подросток, управлявший байком, отказался от госпитализации. Второе ДТП обошлось без пострадавших. 

Авария в селе Белозерское
Авария в селе Белозерское
Фото:

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В райцентре Белозерское в Курганской области снова сбили мотоциклиста на перекрестке. Это уже третье ДТП за последнее время с участием мототехники на этом месте. Про аварию сообщили местные жители. «В селе Белозерском 10 мая утром произошло ДТП на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова. Автомобиль скрылся с места аварии», — сообщается в telegram-канале «ИС Белозерское». О пострадавших нет сведений. Авария третья по счету за две недели. На фото с места событий видно, как на дороге стоит машина ГАИ, а рядом валяется питбайк. Ранее глава Белозерского округа Наталья Богданова обращалась к родителям, чьи дети нарушают правила дорожного движения, катаясь на питбайках и квадроциклах по улицам села. Юные нарушители попали на записи видеокамер. Глава просила родителей провести беседы с подростками. В областное ГАИ направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. Первое ДТП с питбайком в Белозерском произошло на улице Карла Маркса в конце апреля. Молодой мотогонщик не справился с управлением и врезался в припаркованную иномарку. Затем там же мотоциклист влетел в легковой автомобиль «Ока». ГАИ проводила проверку по фактам аварий. В первом случае подросток, управлявший байком, отказался от госпитализации. Второе ДТП обошлось без пострадавших. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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