Более 7 миллионов пользователей присоединились к виртуальной минуте молчания

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше 7 миллионов человек присоединились 9 мая к минуте молчания, которая проходила в онлайн-формате
Больше 7 миллионов человек присоединились 9 мая к минуте молчания, которая проходила в онлайн-формате Фото:

В День Победы пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» смогли принять участие во Всероссийской минуте молчания в онлайн-формате. К памятной акции, прошедшей 9 мая, присоединились свыше семи миллионов пользователей. Об этом URA.RU рассказала заместитель старшего вице-президента по спецпроектам VK Зоя Новикова.

«День победы — один из важнейших праздников, который связывает миллионы россиян. Мы хотели провести самую масштабную минуту памяти онлайн, чтобы объединить пользователей со всей России, помочь им почувствовать свою причастность к сохранению памяти о героях и их подвигу, который дал нам возможность жить, мечтать и создавать свое будущее», — сказала Новикова.

В День Победы в Великой Отечественной войне пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» получали приглашение принять участие в виртуальной минуте молчания. После перехода в специальное мини-приложение запускался звук метронома, предоставляя возможность всем желающим почтить память героев.

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В День Победы пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» смогли принять участие во Всероссийской минуте молчания в онлайн-формате. К памятной акции, прошедшей 9 мая, присоединились свыше семи миллионов пользователей. Об этом URA.RU рассказала заместитель старшего вице-президента по спецпроектам VK Зоя Новикова. «День победы — один из важнейших праздников, который связывает миллионы россиян. Мы хотели провести самую масштабную минуту памяти онлайн, чтобы объединить пользователей со всей России, помочь им почувствовать свою причастность к сохранению памяти о героях и их подвигу, который дал нам возможность жить, мечтать и создавать свое будущее», — сказала Новикова. В День Победы в Великой Отечественной войне пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» получали приглашение принять участие в виртуальной минуте молчания. После перехода в специальное мини-приложение запускался звук метронома, предоставляя возможность всем желающим почтить память героев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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