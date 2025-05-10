Более 7 миллионов пользователей присоединились к виртуальной минуте молчания

В День Победы пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» смогли принять участие во Всероссийской минуте молчания в онлайн-формате. К памятной акции, прошедшей 9 мая, присоединились свыше семи миллионов пользователей. Об этом URA.RU рассказала заместитель старшего вице-президента по спецпроектам VK Зоя Новикова.
«День победы — один из важнейших праздников, который связывает миллионы россиян. Мы хотели провести самую масштабную минуту памяти онлайн, чтобы объединить пользователей со всей России, помочь им почувствовать свою причастность к сохранению памяти о героях и их подвигу, который дал нам возможность жить, мечтать и создавать свое будущее», — сказала Новикова.
В День Победы в Великой Отечественной войне пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» получали приглашение принять участие в виртуальной минуте молчания. После перехода в специальное мини-приложение запускался звук метронома, предоставляя возможность всем желающим почтить память героев.
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