Украина предлагает 30-дневное перемирие, Зеленский хочет переговоры с РФ: главное об СВО 10 мая

Россия готова рассмотреть предложение Украины о введении режима прекращения огня сроком на 30 дней. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналиста телеканала CNN. Он подчеркнул, что Москва внимательно изучит поступившие инициативы по установлению перемирия, однако при этом будет руководствоваться собственными интересами и условиями.
Представитель Кремля также указал на то, что российская сторона ощущает давление со стороны лидеров европейских государств, которые выступают с призывами поддержать 30-дневное прекращение огня. «Мы это чувствуем», — добавил он. О других главных событиях СВО — в материале URA.RU.
Европейские лидеры прибыли в Киев
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал визит в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, выразив мнение, что европейские лидеры намерены продолжить участие в конфликте, который уже, по его словам, проигран. По мнению Пушкова, прибывшие в украинскую столицу политики планируют принять участие во встрече так называемой «коалиции желающих» — объединения, включающего более 30 государств, преимущественно из Европы, выступающих за проведение миротворческой миссии на территории Украины.
ВСУ более девяти тысяч раз нарушили перемирие
ВСУ продолжают пренебрегать условиями прекращения огня, несмотря на его официальное введение. Как сообщило Минобороны России, за последние сутки украинские военные подразделения более девяти тысяч раз нарушили режим тишины.
По всей протяженности линии соприкосновения украинские силы осуществили 2669 обстрелов российских позиций с применением ствольной артиллерии, танков и минометов. Кроме того, Украина 46 раз использовала реактивные системы залпового огня. Зафиксировано также 6562 случая нанесения ударов и сброса боеприпасов с дронов ВСУ. В общей сложности за сутки отмечено 9318 случаев нарушения режима прекращения огня.
Кроме того, в период действия введенного Россией к 9 мая режима прекращения огня, украинские формирования предприняли четыре попытки пересечения государственной границы Российской Федерации. По данным Минобороны, целью этих попыток был прорыв на территорию Курской и Белгородской областей.
Украина и Европа договорить прекратить огонь на 30 дней
Украина и европейские государства достигли соглашения о полном прекращении боевых действий сроком не менее 30 суток, начиная с понедельника, 12 мая. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Решение было принято в ходе встречи, прошедшей в Киеве с участием руководителей Франции, Германии, Великобритании и Польши.
После этого сообщения специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил о возможном скором завершении вооруженного конфликта на территории Украины. По его словам, введение 30-дневного прекращения огня, охватывающего все сферы боевых действий, может стать отправной точкой на пути к урегулированию конфликта.
Зеленский готов к переговорам с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой США Дональдом Трампом и руководителями ряда стран НАТО. Как сообщает издание Axios со ссылкой на собственные источники, в ходе беседы глава украинского государства выразил готовность приступить к прямым мирным переговорам с Россией при условии успешного соблюдения тридцатидневного режима прекращения огня.
По сведениям двух собеседников, знакомых с деталями 15-минутного разговора, Зеленский и лидеры европейских государств заявили о своей открытости к началу прямого диалога с Россией. Эту позицию они довели до сведения Трампа. В то же время, украинская сторона подчеркивает, что ключевым условием для запуска переговорного процесса является достижение и поддержание 30-дневного перемирия.
Песков о позиции Путина по переговорам без предварительных условий
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о неизменной позиции президента России Владимира Путина в отношении возможности начала переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине без каких-либо предварительных условий. Как отметил Песков, российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к диалогу, однако Украина до настоящего времени не выразила официальной реакции на это предложение.
Новый канцлер ФРГ хочет встретиться с Путиным
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность установления 30-дневного перемирия на территории Украины. Об этом сообщил телеканал ZDF, ссылаясь на заявление главы правительства, сделанное во время его визита в Киев. По словам Мерца, это будет происходить в тесной координации со всеми европейскими партнерами. В случае необходимости канцлер ФРГ также будет согласовывать свои действия с президентом США.
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