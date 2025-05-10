Возле села ЯНАО замечены следы медведицы и медвежонка

В ЯНАО вблизи вертолетной площадки поселка Ягельный Надымского района обнаружены следы медведицы и медвежонка. Об этом жителей предупредила местная администрация.
«Возле вертолетной площадки поселка Ягельного замечены следы медведицы и медвежонка. Будьте внимательны и осторожны!» — говорится в сообщении районной мэрии в teelgram-канале.
В администрации напомнили, что при обнаружении диких животных вблизи населенных пунктов необходимо сохранять спокойствие, не предпринимать попыток самостоятельно прогнать животных и сразу сообщать о происшествии в экстренные службы. Также жителям рекомендовали избегать прогулок вблизи лесных массивов и не оставлять пищевые отходы на открытых территориях, чтобы не привлекать животных к жилым домам.
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