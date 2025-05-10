10 мая 2025
09 мая 2025

Возле села ЯНАО замечены следы медведицы и медвежонка

© Служба новостей «URA.RU»
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Следы хищника обнаружены вблизи вертолетной площадки
Следы хищника обнаружены вблизи вертолетной площадки Фото:

В ЯНАО вблизи вертолетной площадки поселка Ягельный Надымского района обнаружены следы медведицы и медвежонка. Об этом жителей предупредила местная  администрация.

«Возле вертолетной площадки поселка Ягельного замечены следы медведицы и медвежонка. Будьте внимательны и осторожны!» — говорится в сообщении районной мэрии в teelgram-канале.

В администрации напомнили, что при обнаружении диких животных вблизи населенных пунктов необходимо сохранять спокойствие, не предпринимать попыток самостоятельно прогнать животных и сразу сообщать о происшествии в экстренные службы. Также жителям рекомендовали избегать прогулок вблизи лесных массивов и не оставлять пищевые отходы на открытых территориях, чтобы не привлекать животных к жилым домам.

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В ЯНАО вблизи вертолетной площадки поселка Ягельный Надымского района обнаружены следы медведицы и медвежонка. Об этом жителей предупредила местная  администрация. «Возле вертолетной площадки поселка Ягельного замечены следы медведицы и медвежонка. Будьте внимательны и осторожны!» — говорится в сообщении районной мэрии в teelgram-канале. В администрации напомнили, что при обнаружении диких животных вблизи населенных пунктов необходимо сохранять спокойствие, не предпринимать попыток самостоятельно прогнать животных и сразу сообщать о происшествии в экстренные службы. Также жителям рекомендовали избегать прогулок вблизи лесных массивов и не оставлять пищевые отходы на открытых территориях, чтобы не привлекать животных к жилым домам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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