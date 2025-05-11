11 мая 2025

В курганском округе не нашли перевозчиков по пяти муниципальным маршрутам

© Служба новостей «URA.RU»
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Никто не подал заявку на участие
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В Шатровском муниципальном округе (Курганская область) не состоялся открытый конкурс на право осуществления пассажирских перевозок по пяти муниципальным маршрутам. Причина: никто не подал заявку на участие. Об этом написано в протоколе конкурса.

Конкурс был объявлен на следующие маршруты: №100 Шатрово — Саломатово, №101 Шатрово — Яутла, №102 Шатрово — Могилева, №103 Шатрово — Мостовское, №104 Шатрово — Кызылбай. «В связи с признанием открытого конкурса несостоявшимся рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе и подведение итогов открытого конкурса согласно извещению о проведении открытого конкурса 28 апреля 2025 года проводиться не будет», — заключили в протоколе.

Ранее в Курганской области уже не состоялся конкурс на перевозки по межмуниципальным маршрутам. Единственная заявка поступила только по маршруту №101 Шадринск — Погорелка. Перевозчику будет выдано разрешение на осуществление транспортных перевозок.

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В Шатровском муниципальном округе (Курганская область) не состоялся открытый конкурс на право осуществления пассажирских перевозок по пяти муниципальным маршрутам. Причина: никто не подал заявку на участие. Об этом написано в протоколе конкурса. Конкурс был объявлен на следующие маршруты: №100 Шатрово — Саломатово, №101 Шатрово — Яутла, №102 Шатрово — Могилева, №103 Шатрово — Мостовское, №104 Шатрово — Кызылбай. «В связи с признанием открытого конкурса несостоявшимся рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе и подведение итогов открытого конкурса согласно извещению о проведении открытого конкурса 28 апреля 2025 года проводиться не будет», — заключили в протоколе. Ранее в Курганской области уже не состоялся конкурс на перевозки по межмуниципальным маршрутам. Единственная заявка поступила только по маршруту №101 Шадринск — Погорелка. Перевозчику будет выдано разрешение на осуществление транспортных перевозок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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