В курганском округе не нашли перевозчиков по пяти муниципальным маршрутам

В Шатровском муниципальном округе (Курганская область) не состоялся открытый конкурс на право осуществления пассажирских перевозок по пяти муниципальным маршрутам. Причина: никто не подал заявку на участие. Об этом написано в протоколе конкурса.
Конкурс был объявлен на следующие маршруты: №100 Шатрово — Саломатово, №101 Шатрово — Яутла, №102 Шатрово — Могилева, №103 Шатрово — Мостовское, №104 Шатрово — Кызылбай. «В связи с признанием открытого конкурса несостоявшимся рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе и подведение итогов открытого конкурса согласно извещению о проведении открытого конкурса 28 апреля 2025 года проводиться не будет», — заключили в протоколе.
Ранее в Курганской области уже не состоялся конкурс на перевозки по межмуниципальным маршрутам. Единственная заявка поступила только по маршруту №101 Шадринск — Погорелка. Перевозчику будет выдано разрешение на осуществление транспортных перевозок.
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